Житомирские активисты проучили чиновника

Жители города говорят, что нет сил терпеть каток на тротуарах.

В момент проведения акции чиновника в кабинете не было zhitomir.life

В Житомире активисты ворвались в кабинет заместителя городского головы Дмитрия Ткачука и попытались проучить за плохо очищенные тротуары - высыпали ведро песка в кабинете чиновника.

Видео инцидента опубликовали в Facebook.

Читай также: В Николаевском горсовете фекалиями облили депутатов

Однако, Дмитрия Ткачука на месте не было. И они, чтобы напомнить ему о служебных обязанностях – высыпали ведро песка прямо на стол чиновника.

Местные говорят, уже нет сил терпеть каток на тротуарах. Так как их не посыпают специальной смесью, люди падают и калечатся.

Как сообщалось 3 октября, под Винницей мэра города облили кровью за поставку гранита для Крымского моста.