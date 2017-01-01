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Житомирские активисты проучили чиновника

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Жители города говорят, что нет сил терпеть каток на тротуарах.
В момент проведения акции чиновника в кабинете не было
В момент проведения акции чиновника в кабинете не было
zhitomir.life

В Житомире активисты ворвались в кабинет заместителя городского головы Дмитрия Ткачука и попытались проучить за плохо очищенные тротуары - высыпали ведро песка в кабинете чиновника.

Видео инцидента опубликовали в Facebook.

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Однако, Дмитрия Ткачука на месте не было. И они, чтобы напомнить ему о служебных обязанностях – высыпали ведро песка прямо на стол чиновника.

Местные говорят, уже нет сил терпеть каток на тротуарах. Так как их не посыпают специальной смесью, люди падают и калечатся.

Как сообщалось 3 октября, под Винницей мэра города облили кровью за поставку гранита для Крымского моста.

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Теги: чиновник, Житомир, активисты
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