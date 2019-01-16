Под Черниговом первый приход МП перешел в ПЦУ: Священник заявил о провокации
В селе Оленовка Борзнянского района Черниговской области община Свято-Вознесенского прихода приняла решение о переходе из Московского патриархата в поместную Православную церковь Украины.
Об этом в среду, 16 января, сообщает Укринформ.
Отмечается, что это первый приход в области, который принял такое решение.
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“Вчера было общее собрание граждан в селе Оленовка с участием представителей религиозной общины - прихожан местного Свято-Вознесенского прихода. На этом собрании люди проголосовали за переход в ПЦУ“, - рассказал начальник отдела по делам национальностей и религий Черниговской облгосадминистрации Алексей Степаненко.
Чиновник отметил, что следующим шагом общины станет обращение в епархию ПЦУ с просьбой назначить им нового священника. Ведь переход прихода состоялся без согласия действующего настоятеля храма.
По информации Оленовского сельского головы Владимира Кривца, в Оленовке проживает 907 человек, участвовали в собрании 72 жителя села и 25 гостей. За переход церкви проголосовали 37 присутствующих.
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Местный храм относился к Нежинской епархии УПЦ МП. Вопрос его перехода в ПЦУ внесли в повестку дня спонтанно, прямо на собрании. Поэтому священника на него никто не приглашал.
В комментарии областному телеканалу (UA:Чернигов) настоятель Оленовского храма Александр Гладыш назвал решение собрания провокацией и сказал, что за переход церкви голосовали люди, которые не имеют к Оленовке никакого отношения.
Как сообщалось 15 января, в Днепропетровской области первый приход перешел к ПЦУ.