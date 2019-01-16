Юлия Тимошенко рассказала о совете, который получила от Тэтчер

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко напомнила о совете, который ей дала Маргарет Тэтчер

"Быть сильным и никогда не сдаваться", - уточнила Тимошенко.

Такой был один из советов, который Маргарет Тэтчер дала Юлии Тимошенко во время их встречи, вспомнила лидер "Батькивщины" во время программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

“Железная леди“, как называли Тэтчер твердости, которая обеспечила Британии победу в Фолклендской войне, встречалась с Юлией Тимошенко в 2007 году.

“Это была уникальная женщина, уникальный политик, на долю которого выпала и война, и ряд тяжелых для страны решений, и огромная волна дискредитации. Тэтчер сказала мне, что ответственность за страну - это ответственность самой веса, который можно себе представить. И поэтому ни в коем случае нельзя действовать спонтанно, без подготовки. Все должно быть просчитано до каждого шага, к каждой цифры и буквы. Именно поэтому наша команда уже три года основательно работает над стратегией развития страны с большой командой лучших специалистов. У нас уже нет времени на эксперименты. Мы - поколение, которое сегодня может построить свою Украину. И у нас все для этого есть - люди, интеллект, ресурсы. И будем действовать, не теряя ни минуты “, - подчеркнула Юлия Тимошенко.