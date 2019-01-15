В Запорожье битами и молотком избили борца за трезвость

У Мазуренко перелом руки, многочисленные ушибы и травма головы.

В Запорожье избили активиста движения Трезвые дворы, занимающейся борьбой с пьянством и курением в запрещенных местах. Его обманом вызвали на встречу и избили битами.

Об этом заявил его товарищ Андрей Лукин в Instagram.

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“Сегодня было совершено нападение на моего приятеля и активиста общественного движения “трезвые дворы“ Сергея Мазуренко. Ему позвонили и сделали заказ по его профессиональной деятельности! Он приехал снимать замеры, и его встретили люди с бейсбольными битами и молотком ! Без разговоров избили и скрылись“, - сообщил Лукин, отметив, что у Мазуренко перелом руки, многочисленные ушибы и травма головы.

Запорожская полиция подтвердила факт получения многочисленных телесных повреждений местным активистом, отметив, что проверка инцидента находится на контроле Главного управления полиции области.

По информации сообщества Трезвые дворы в Facebook, движение проводит борьбу против “людей, распивающих алкоголь и курящих табак в парках, на остановках и даже на детских площадках“.

Как сообщалось 27 ноября, в Вышгороде ножом ранили активиста-антикоррупционера.