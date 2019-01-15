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В Запорожье битами и молотком избили борца за трезвость

Комментариев: 6
У Мазуренко перелом руки, многочисленные ушибы и травма головы.
Жертвой нападения стал Сергей Мазуренко
Жертвой нападения стал Сергей Мазуренко
сообщество Трезвые дворы в Facebook

В Запорожье избили активиста движения Трезвые дворы, занимающейся борьбой с пьянством и курением в запрещенных местах. Его обманом вызвали на встречу и избили битами.

Об этом заявил его товарищ Андрей Лукин в Instagram.

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“Сегодня было совершено нападение на моего приятеля и активиста общественного движения “трезвые дворы“ Сергея Мазуренко. Ему позвонили и сделали заказ по его профессиональной деятельности! Он приехал снимать замеры, и его встретили люди с бейсбольными битами и молотком ! Без разговоров избили и скрылись“, - сообщил Лукин, отметив, что у Мазуренко перелом руки, многочисленные ушибы и травма головы.

Запорожская полиция подтвердила факт получения многочисленных телесных повреждений местным активистом, отметив, что проверка инцидента находится на контроле Главного управления полиции области.

По информации сообщества Трезвые дворы в Facebook, движение проводит борьбу против “людей, распивающих алкоголь и курящих табак в парках, на остановках и даже на детских площадках“.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сегодня было совершено нападение на моего приятеля и активиста общественного движения «трезвые дворы» Сергея Мазуренко. Ему позвонили и сделали заказ по его профессиональной деятельности! Он приехал снимать замеры .. и его встретили люди с бейсбольными битами и молотком ! Без разговоров избили и скрылись ! Перелом руки, множественные ушибы и рассечения, травма головы ! Максимальный репост пожалуйста ! #лукинандрей #потон #трезвыедворы #нападение

Допис, поширений Андрей Лукин «ПРАНА» (@prana.108)

Как сообщалось 27 ноября, в Вышгороде ножом ранили активиста-антикоррупционера.

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Теги: нападение, Запорожье, активист
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Комментариев (6)
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Media-sapiens    16.01.2019, 14:33
Оценка:  -1
Media-sapiens
наливайки скинулись и заказали?
КимЧенПых    16.01.2019, 14:14
Оценка:  0
КимЧенПых
наверное алкаши
Шкиряк_и_Зорян    16.01.2019, 13:43
Оценка:  +2
Шкиряк_и_Зорян
Ещё бы! Ведь он покусился на святое!
deadwest    16.01.2019, 13:37
Оценка:  -1
deadwest
На украине сейчас в почёте бандеровская шваль, наркоманы и моральные уроды. Куда там справится активисту. Давить их блядей надо.
Шкиряк_и_Зорян    16.01.2019, 13:44
Оценка:  +2
Шкиряк_и_Зорян
Активистов или борцов за трезвость?
nfhvyt    16.01.2019, 13:25
Оценка:  +6
nfhvyt
Представителям здорового образа жизни не стоит переходить дорогу представителям приятного образа жизни .
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