Лавров дал советы по "адекватности" Украине: "Евромайдан - неадекватен"

В России считают неадекватными закон о языке и образовании, а также Евромайдан.

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Критерием адекватности для украинской власти стало бы выполнение Киевом своих обязательств и Конституции Украины. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

“Критерии адекватности - собственно говоря, уважение своих обязательств, уважение собственной Конституции, своих законов“, - заявил глава МИД РФ. Евромайдан в Украине в 2014 году и все его последствия он считает примером неадекватности.

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В свою очередь, Москве в 2014 году показалась адекватной позиция Петра Порошенко, который заявлял, что он “будет президентом мира“, говорит министр.

“Но, когда он стал руководителем украинского государства, то таких слов больше не произносил, а произносит он все больше и больше воинственные заявления, обещания освободить так называемые оккупированные территории“, - возмущен Лавров.

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По его мнению, Порошенко “категорически отказывается выполнять то, под чем он сам подписался в минских договоренностях“ и саботирует последующие договоренности лидеров “нормандской четверки“ в том числе - о разведении сил и средств в Станице Луганской и в населенных пунктах Петровское и Золотое, а также реализацию “формулы Штайнмайера“.

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Комментируя ситуацию с задержанными в РФ украинцами, Лавров отметил, что диалог по этой теме ведут омбудсмены двух стран.

Кроме того, по мнению главы МИД РФ, Конституцию Украины и международные обязательства Киева непосредственно нарушают украинский закон об образовании и проект закона о статусе украинского языка как государственного.

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Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров исключил возможность объединения Беларуси и России в одно государство.