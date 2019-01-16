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Лавров дал советы по "адекватности" Украине: "Евромайдан - неадекватен"

Комментариев: 25
В России считают неадекватными закон о языке и образовании, а также Евромайдан.
Лавров считает, что Порошенко до выборов казался "адекватным"
Лавров считает, что Порошенко до выборов казался "адекватным"
EPA/UPG

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Критерием адекватности для украинской власти стало бы выполнение Киевом своих обязательств и Конституции Украины. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

“Критерии адекватности - собственно говоря, уважение своих обязательств, уважение собственной Конституции, своих законов“, - заявил глава МИД РФ. Евромайдан в Украине в 2014 году и все его последствия он считает примером неадекватности.

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В свою очередь, Москве в 2014 году показалась адекватной позиция Петра Порошенко, который заявлял, что он “будет президентом мира“, говорит министр.

“Но, когда он стал руководителем украинского государства, то таких слов больше не произносил, а произносит он все больше и больше воинственные заявления, обещания освободить так называемые оккупированные территории“, - возмущен Лавров.

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По его мнению, Порошенко “категорически отказывается выполнять то, под чем он сам подписался в минских договоренностях“ и саботирует последующие договоренности лидеров “нормандской четверки“ в том числе - о разведении сил и средств в Станице Луганской и в населенных пунктах Петровское и Золотое, а также реализацию “формулы Штайнмайера“.

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Комментируя ситуацию с задержанными в РФ украинцами, Лавров отметил, что диалог по этой теме ведут омбудсмены двух стран.

Кроме того, по мнению главы МИД РФ, Конституцию Украины и международные обязательства Киева непосредственно нарушают украинский закон об образовании и проект закона о статусе украинского языка как государственного.

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Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров исключил возможность объединения Беларуси и России в одно государство. 

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Теги: МИД РФ, Лавров, Украина, Порошенко, РФ, Донбасс, Евромайдан, язык
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Комментариев (25)
Отсортировать по дате Вниз
    16.01.2019, 16:06
Оценка:  +1
РАЗВЕ МОЖЕТ БЫТЬ АДЕКВАТНО СКАЧУЩЕЕ МАЙДАНУТОЕ СТАДО , КОТОРОЕ В ДЫМУ ГОРЯЩИХ ПОКРЫШЕК УБИВАЛО ЛЮДЕЙ , ГРОМИЛО ВСЁ ВОКРУГ , ЯБЕДНИЧАЕТ , НОЕТ , ПОПРОШАЙНИЧАЕТ , ЖИВЁТ В ДОЛГ , НИЧЕГО НЕ СОЗДАЁТ И В ДОБАВОК КО ВСЕМУ НАЧАЛО ГРАЖДАНСКУЮ ВОЙНУ В ДОНБАССЕ ? )))
chytan    16.01.2019, 15:59
Оценка:  -1
chytan
Аргентинская мука творит чудеса !!! Лошадь заговорила !!!
Goga19041984    16.01.2019, 15:51
Оценка:  -1
Goga19041984
Евромайдан это типичное беснование, то что случилось у нас попущение Божие
Goga19041984    16.01.2019, 15:58
Оценка:  +1
Goga19041984
бесноватые минусят и горит в одном месте
Goga19041984    16.01.2019, 15:59
Оценка:  0
Goga19041984
кстати БМ подкручивает Оценки, вчера написал сообщение и обновил чер минуты 3 , было -25
ГалутинаНеТупая_    16.01.2019, 15:28
Оценка:  +1
ГалутинаНеТупая_
Капитан очевидность.
*******    16.01.2019, 14:58
Оценка:  +1
*******
Говорящая лошадь будет устанавливать критерии адекватности?)))
Дожили.....
Колишній-східняк    16.01.2019, 14:25
Оценка:  +3
Колишній-східняк
Вот если бы с челобитной в Кремль явились, тогда да - адекватные.
Hutinpuy    16.01.2019, 14:26
Оценка:  +2
Hutinpuy
И пали ниц перед Солнцеликим
Колишній-східняк    16.01.2019, 14:27
Оценка:  +2
Колишній-східняк
Относительно выполнения своих обязательств, то лавру надо бы вспомнить о Будапештском меморандуме и заткнуться навсегда. Как говорят Одессе, на мой и застрелись!
Ехидный    16.01.2019, 14:17
Оценка:  +1
Ехидный
А кто назовет критерии адекватности самого Лавруши?
CasperW    16.01.2019, 14:43
Оценка:  0
CasperW
это оксюморон
Gagarinn    16.01.2019, 14:13
Оценка:  -1
Gagarinn
Новый завоз пришел?)
deadwest    16.01.2019, 13:47
Оценка:  -11
deadwest
Как может быть адекватной бандеровская шваль недобитая? Давите их всех пока не поздно.
Vasilkovich    16.01.2019, 14:04
Оценка:  +1
Vasilkovich
это тебе вместе с ним и тУпиным надо побыстрее перестать быть живыми....Ты дурак? или уроки берешь?!
Gagarinn    16.01.2019, 14:12
Оценка:  +2
Gagarinn
Подгорает?
Это хорошо!
Hutinpuy    16.01.2019, 14:26
Оценка:  +2
Hutinpuy
Пердел-горел пукан московский...
*******    16.01.2019, 14:59
Оценка:  +1
*******
Твою маму драли бандеровцы и она выкакала тебя)
deadwest    16.01.2019, 15:39
Оценка:  0
deadwest
Ну что злобные карлики, высказались? Удобно вам шакалам говорить в позе раком?
gredphil    16.01.2019, 13:47
Оценка:  +7
gredphil
Критерії адекватності: повага до своїх зобов`язань, повага до власної Конституції та до власних законів... Як може Росія вимагати щось від України, якщо сама жодному з цих критеріїв не відповідає?
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