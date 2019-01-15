В Нью-Йорке подорвали мост через Гудзон

Видео взрыва обнародовано в сети.

За взрывом наблюдали примерно 200 человек скриншот из видео

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В американском штате Нью-Йорк во вторник, 15 января, взорвали часть Таппан Зи - моста через Гудзон, который простоял с 1955 года.

Об этом сообщает New York Post.

Демонтаж с использованием взрывчатых веществ был произведен около 11:00 по местному времени. Упавшие в Гудзон части моста планируется извлечь из воды и направить на утилизацию.

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Изначально мост планировали разобрать по частям подъемными кранами, но инженеры установили, что конструкции сооружения нестабильны и представляют угрозы для безопасности рабочих. В итоге подрыв был выбран самым приемлемым вариантом.

Эффектное видео подрыва опубликовал канал ODN на YouTube. Также опубликовано видео с других ракурсов.

Как сообщалось 14 января, в США взорвали крышу баскетбольной арены.