Климкин и глава ОБСЕ прибыли на "Станицу Луганскую"
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Глава МИД Украины Павел Климкин и глава МИД Словакии и председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак прибыли на Донбасс. Об этом Климкин написал в Twitter.
Он также выложил совместные фото с представителями ОБСЕ из Луганской области. Министр уточнил, что он и глава ОБСЕ добрались до КПВВ “Станица Луганская“. “На КПВВ “Станица Луганская“ - снежно и солнечно. Начался насыщенный день“, - пишет Климкин.
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На КПВВ «Станиця Луганська» – сніжно і сонячно. Розпочався насичений день. Спільно з Головуючим в ОБСЄ @MiroslavLajcak робитимемо все задля ефективної роботи @OSCE_SMM і її вільного пересування, включно з #Крим і кордоном з #РФ на #Донбас. @Slovakia_OSCE pic.twitter.com/sVaPiQX5Cu— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 16 января 2019 г.
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“Совместно с председателем в ОБСЕ Мирославом Лайчаком мы будем делать все для эффективной работы миссии ОБСЕ и ее свободного передвижения, включая Крым и границу с РФ на Донбассе“, - подчеркнул он.
Министр добавил, что ничто не может дать понять реальную ситуацию на Донбассе так, как личная поездка туда. “Это важный сигнал поддержки со стороны словацкого председательства в ОБСЕ“, - считает он.
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Ніщо не дозволить краще зрозуміти, що відбувається насправді, ніж поїхати та на власні очі побачити реальний стан справ на Донбасі. Важливий сигнал підтримки з боку словацького головування в #ОБСЄ @Slovakia_OSCE pic.twitter.com/4BorTv1PVZ— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 16 января 2019 г.
Напомним, ранее сообщалось, что 15 января министры иностранных дел Польши, Литвы, Латвии и Эстонии не смогли попасть в Мариуполь из-за плохой погоды.
1) Ходить с нацистской символикой, но обзывать Путина «Гитлером»;
2) Спрашивать: «где вы видели бандеровцев?», открыто объявив Бандеру национальным героем;
3) Разрушать свои города, убивая своих граждан ради единства своей страны;
5) Объявлять Россию агрессором и при этом выпрашивать у нее скидку на газ…
И в заключение: если бандеровцы считают Путина Гитлером — они должны ему поклоняться.