Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Климкин и глава ОБСЕ прибыли на "Станицу Луганскую"

Комментариев: 3
Глава МИД Украины считает поездку Лайчака на Донбасс важным сигналом для Украины.
Климкин и глава ОБСЕ прибыли на "Станицу Луганскую"
© twitter.com/pavloklimkin
Фото 1/5
  • Климкин и глава ОБСЕ смогли добраться в Луганскую область
  • Министр надеется обеспечить свободное передвижение миссии ОБСЕ по Донбассу
  • Визит Лайчака на Донбасс является хорошим сигналом для Украины от ОБСЕ
  • Министры иностранных дел Украины и Словакии приехали на Донбасс
  • По мнению Климкина, лучше увидеть Донбасс своими глазами, чтобы понять реальную ситуацию
Климкин и глава ОБСЕ прибыли на "Станицу Луганскую"
Климкин и глава ОБСЕ смогли добраться в Луганскую область
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

Читай также: В Москву прилетели дипломаты из США и ЕС, а в коридорах суда кричат “Слава Украине“

Глава МИД Украины Павел Климкин и глава МИД Словакии и председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак прибыли на Донбасс. Об этом Климкин написал в Twitter.

Он также выложил совместные фото с представителями ОБСЕ из Луганской области. Министр уточнил, что он и глава ОБСЕ добрались до КПВВ “Станица Луганская“. “На КПВВ “Станица Луганская“ - снежно и солнечно. Начался насыщенный день“, - пишет Климкин. 

Читай также: Украина требует заблокировать страницу МИД РФ в Крыму в Twitter

Читай также: Стала известна дата визита главы ОБСЕ на Донбасс

“Совместно с председателем в ОБСЕ Мирославом Лайчаком мы будем делать все для эффективной работы миссии ОБСЕ и ее свободного передвижения, включая Крым и границу с РФ на Донбассе“, - подчеркнул он.

Министр добавил, что ничто не может дать понять реальную ситуацию на Донбассе так, как личная поездка туда. “Это важный сигнал поддержки со стороны словацкого председательства в ОБСЕ“, - считает он.

Читай также: Россияне выставили дополнительный погранпост на границе с Украиной

Напомним, ранее сообщалось, что 15 января министры иностранных дел Польши, Литвы, Латвии и Эстонии не смогли попасть в Мариуполь из-за плохой погоды.

Поделись:
Теги: Климкин, ОБСЕ, Лайчак, Донбасс, Словакия, СММ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
bolbos    16.01.2019, 14:48
Оценка:  0
bolbos
deadwest у вас новые вводные на работе?
deadwest    16.01.2019, 14:39
Оценка:  -1
deadwest
ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ ШИЗОФРЕНИИ:
1) Ходить с нацистской символикой, но обзывать Путина «Гитлером»;
2) Спрашивать: «где вы видели бандеровцев?», открыто объявив Бандеру национальным героем;
3) Разрушать свои города, убивая своих граждан ради единства своей страны;
deadwest    16.01.2019, 14:40
Оценка:  -1
deadwest
4) Утверждать, что Россия напала на Украину и ехать в Россию работать;
5) Объявлять Россию агрессором и при этом выпрашивать у нее скидку на газ…
И в заключение: если бандеровцы считают Путина Гитлером — они должны ему поклоняться.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь