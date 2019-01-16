Глава МИД Украины считает поездку Лайчака на Донбасс важным сигналом для Украины.

Климкин и глава ОБСЕ смогли добраться в Луганскую область

Климкин и глава ОБСЕ прибыли на "Станицу Луганскую"

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Климкин и глава ОБСЕ прибыли на "Станицу Луганскую"

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Глава МИД Украины Павел Климкин и глава МИД Словакии и председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак прибыли на Донбасс. Об этом Климкин написал в Twitter.

Он также выложил совместные фото с представителями ОБСЕ из Луганской области. Министр уточнил, что он и глава ОБСЕ добрались до КПВВ “Станица Луганская“. “На КПВВ “Станица Луганская“ - снежно и солнечно. Начался насыщенный день“, - пишет Климкин.

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“Совместно с председателем в ОБСЕ Мирославом Лайчаком мы будем делать все для эффективной работы миссии ОБСЕ и ее свободного передвижения, включая Крым и границу с РФ на Донбассе“, - подчеркнул он.

Министр добавил, что ничто не может дать понять реальную ситуацию на Донбассе так, как личная поездка туда. “Это важный сигнал поддержки со стороны словацкого председательства в ОБСЕ“, - считает он.

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Ніщо не дозволить краще зрозуміти, що відбувається насправді, ніж поїхати та на власні очі побачити реальний стан справ на Донбасі. Важливий сигнал підтримки з боку словацького головування в #ОБСЄ @Slovakia_OSCE pic.twitter.com/4BorTv1PVZ — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 16 января 2019 г.

Напомним, ранее сообщалось, что 15 января министры иностранных дел Польши, Литвы, Латвии и Эстонии не смогли попасть в Мариуполь из-за плохой погоды.