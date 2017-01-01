В Херсоне полиция изъяла крупную партию амфетамина

Правоохранители задержали двух мужчин, которые планировали наладить канал поставки амфетамина в южные области.

Полиция разоблачила канал поставки психотропного вещества амфетамин из центральных областей Украины в Херсон.

Об этом сообщает управление Нацполиции в Херсонской области в среду, 16 января.

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Сообщается, что правоохранители задержали двух курьеров в селе Чернобаевка под Херсоном. В их автомобиле Subaru Forester было обнаружено два килограмма наркотиков, который оценили в 2 млн гривен.

Двое ранее судимых за нанесение телесных повреждений и наркопреступления жителей одной из центральных областей Украины планировали наладить канал поставки амфетамина в Херсон и в дальнейшем распространять его в южных областях, – говорится в сообщении.

Амфетамин направлен на экспертизу. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о незаконном производстве и сбыте наркотических средств (ч.2 ст.307 УК Украины). Устанавливаются масштабы деятельности задержанных, проверяются их связи и происхождение наркотиков.

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Ранее сотрудники СБУ разоблачили в Запорожской области членов группировки, которые наладили масштабное производство элитных сортов марихуаны. Наркотики поставлялись в страны ЕС и Россию.

Также сообщалось, что в Латвии правоохранители конфисковали две тонны кокаина. Это самая крупная партия, изъятая когда-либо в балтийской стране.