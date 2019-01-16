ФСБ давит на моряков в СИЗО, уговаривая оклеветать себя - адвокат

Сильное психологическое давление оказывают на командира "Никополя" Богдана Небылицу.

Полозов жалуется на давление со стороны ФСБ на украинских моряков facebook.com/nikolay.polozov

Читай также: МИД отреагировал на решение суда продлить арест украинским морякам

ФСБ России постоянно оказывает мощное психологическое давление на военнопленных украинских моряков. Об этом заявил адвокат Николай Полозов, передает ZiK.

В частности, на командира катера “Никополь“ Богдана Небылицу давят, пытаясь заставить оклеветать себя, признать вину. “Такое происходит и в отношении других моряков. Наши адвокаты объясняют, как действовать в этой ситуации“, - отметил Полозов.

Читай также: В РФ оставили под арестом 20 украинских моряков

“Однако, к сожалению, они не могут постоянно находиться со своими подзащитными. Российские силовики же пытаются этим воспользоваться“, - рассказал защитник. Сейчас, как и раньше, очевидно, что все судебные решения против украинских военнопленных принимаются централизовано.

Читай также: В Москву прилетели дипломаты из США и ЕС, а в коридорах суда кричат “Слава Украине“

“Кремль четко заявил свою позицию относительно моряков. Последний суд продемонстрировал, что у судей есть эти решения, они их распечатывают и должны просто поставить свои подписи и печати“, - уверен адвокат.

Защита, тем не менее, будет оспаривать решения о продлении арестов в Московском городском суде и следующих инстанциях аж до ЕСПЧ. “Там уже есть жалоба Украины на Россию. Мы подкрепляем эту позицию индивидуальными жалобами от каждого из моряков“.

Напомним, ранее сообщалось, что всем 24 украинским морякам продлили арест почти до мая. Решения суды вынесли в течение 15 и утром 16 января.