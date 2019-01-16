Беспилотник ОБСЕ обнаружил 21 российский танк на Донбассе

Тяжелое вооружение расположено за пределами выделенных для его хранения мест, что нарушает Минские договоренности.

В ООС считают, что россияне заинтересованы в обострении ситуации на Донбассе facebook.com/pressjfo.news

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Российско-оккупационные войска продолжают грубо нарушать требования Минских договоренностей по хранению тяжелого вооружения в зоне ООС. Об этом сообщила в Facebook пресс-служба ООС.

“Тяжелое вооружение со стороны вооруженных формирований Российской Федерации размещается по линиям отвода, но за пределами выделенных мест для их хранения“, - подчеркнули в пресс-службе, ссылаясь на отчет СММ ОБСЕ.

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По данным миссии, 13 января БПЛА СММ зафиксировал 21 танк - тринадцать Т-72 и восемь Т-64 - в районе Тернового на восток от Донецка.

“Такие действия оккупационной администрации и вооруженных формирований РФ в очередной раз демонстрируют стойкое нежелание соблюдать Минские договоренности, взятые на себя обязательства в рамках консультаций ТКГ“, - отметили в ООС.

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В пресс-службе подчеркнули, что это также говорит о заинтересованности врага в дальнейшем обострении конфликта.

Напомним, ранее сообщалось, что за прошлые сутки боевики совершили пять обстрелов, был ранен один боец ВСУ.