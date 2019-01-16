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Беспилотник ОБСЕ обнаружил 21 российский танк на Донбассе

Комментариев: 22
Тяжелое вооружение расположено за пределами выделенных для его хранения мест, что нарушает Минские договоренности.
В ООС считают, что россияне заинтересованы в обострении ситуации на Донбассе
В ООС считают, что россияне заинтересованы в обострении ситуации на Донбассе
facebook.com/pressjfo.news

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Российско-оккупационные войска продолжают грубо нарушать требования Минских договоренностей по хранению тяжелого вооружения в зоне ООС. Об этом сообщила в Facebook пресс-служба ООС.

“Тяжелое вооружение со стороны вооруженных формирований Российской Федерации размещается по линиям отвода, но за пределами выделенных мест для их хранения“, - подчеркнули в пресс-службе, ссылаясь на отчет СММ ОБСЕ.

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По данным миссии, 13 января БПЛА СММ зафиксировал 21 танк - тринадцать Т-72 и восемь Т-64 - в районе Тернового на восток от Донецка.

“Такие действия оккупационной администрации и вооруженных формирований РФ в очередной раз демонстрируют стойкое нежелание соблюдать Минские договоренности, взятые на себя обязательства в рамках консультаций ТКГ“, - отметили в ООС.

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В пресс-службе подчеркнули, что это также говорит о заинтересованности врага в дальнейшем обострении конфликта.

Напомним, ранее сообщалось, что за прошлые сутки боевики совершили пять обстрелов, был ранен один боец ВСУ.

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Теги: СММ, ОБСЕ, танки, Донбасс, ООС, украинцы, военные
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Комментариев (22)
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Bиoлeттa_    16.01.2019, 15:58
Оценка:  -5
Bиoлeттa_
Як вони дізналися, що танки саме російські? На них були намальовані триколори?
ParaBelumm    16.01.2019, 16:19
Оценка:  +2
ParaBelumm
Фсьо врут! Это танки из Мозамбика, не иначе!
ГyнВсемогущий    16.01.2019, 15:44
Оценка:  -6
ГyнВсемогущий
Ну для начала,ОБСЕ не сообщала о"российских танках".Было озвучено выражение"танки сепаратистов".Про якобы российские танки сообщил"штаб ООС".Но на бездоказательный бред этих клоунов в камуфляже уже давно никто не обращает внимания.
deadwest    16.01.2019, 15:44
Оценка:  -9
deadwest
Что шакалы, страшно?
deadwest    16.01.2019, 15:45
Оценка:  -9
deadwest
Вы твари позорные только безоружное население можете уничтожать.
WTF2wtf    16.01.2019, 15:43
Оценка:  +7
WTF2wtf
И это только в одной точке (под Терновым)!
А всего на оккупированном Донбассе столько российских вооружений, что многие армии курят бамбук на этом фоне ...
deadwest    16.01.2019, 15:51
Оценка:  -8
deadwest
Правильно, шакалов надо отгонять...
WTF2wtf    16.01.2019, 15:54
Оценка:  +5
WTF2wtf
Российские шакалы полностью банчат сейчас на той части Донбасса, которую оккупировали в 2014-м ((((
Сеемма    16.01.2019, 15:39
Оценка:  -8
Сеемма
Хорватский вариант не проканывает? Разоружить под гарантии Европы, а потом раздавить. Донецких на мякине не проведешь.
Olga_Soshnikova    16.01.2019, 15:31
Оценка:  -9
Olga_Soshnikova
А если абрамсы беспилотник увидит - то тогда на Донбассе обнаружат американские танки? Ну если так, то скорее беспилотик обнаружил советские танки. Красная Армия идет!
WTF2wtf    16.01.2019, 15:34
Оценка:  +6
WTF2wtf
Только никаих Абрамсов там само собой нет, а "советских" танков тоже не было до прихода российских ихтамнетов со своим военным железом.
WTF2wtf    16.01.2019, 15:35
Оценка:  +6
WTF2wtf
Там только части ВВ были, в которых максимум по бэтэру на часть было, да и кое где ПВО (как под Авдеевкой).
WTF2wtf    16.01.2019, 15:37
Оценка:  +6
WTF2wtf
Это же не Западная граница, и не центральные области, где танковые части со времен Союза были ... и многого другого не было из вооружений, чего теперь россия навезла на оккупированный ей Донбасс ((((
Letohradek    16.01.2019, 15:21
Оценка:  +7
Letohradek
Ниверю .... вывсеврети .... ихтамнет~!!!!!!
    16.01.2019, 15:19
Оценка:  -10
ПРЯМО ТАКИ РОССИЙСКИЕ ТАНКИ ?!
БОРТОВЫЕ НОМЕРА НА НИХ И ТРИКОЛОРЫ ?!
УЖАС !!!
WTF2wtf    16.01.2019, 15:22
Оценка:  +10
WTF2wtf
Нет, китайские, бл....
Из шахт накопали китайских танков ... или как там еще в тупых версиях типа от российского презика может быть?
Все тяжелое практически из россии, как и боеприпасы, как и бабло на всю военную кампанию, как и управление - само собой все исключительно из россии.
WTF2wtf    16.01.2019, 15:23
Оценка:  +7
WTF2wtf
Не Китай, а аменно россия оккупировала Донбасс.
Само собой оккупанты полностью снабжают свои подразделения на оккупированной территории ...
    16.01.2019, 15:50
Оценка:  -8
А КАКИЕ ТАНКИ НА САМОЙ СИЛЬНОЙ АРМИИ КОНТИНЕНТА ?
ВИДИМО АМЕРИКАНСКИЕ ИЛИ НЕМЕЦКИЕ ? )))
WTF2wtf    16.01.2019, 15:56
Оценка:  +5
WTF2wtf
Российский бот о марке техники или ее принадлежности?
Если у Ирана есть советские танки, то он может гнать на территорию россии на свое усмотрение и атаковать там российских военных???
WTF2wtf    16.01.2019, 15:58
Оценка:  +5
WTF2wtf
На оккупированом сейчас россией Донбассе не было танков раньше ... сейчас полно именно из россии, как и многих других вооружений, завезенных россией с 2014-го года.
    16.01.2019, 16:09
Оценка:  -5
В ДОНБАССЕ ....
ДОНЕЦКИЙ УГОЛЬНЫЙ БАССЕЙН .
В БАССЕЙНЕ ...
НА КРАЮ , НА ОКРАИНЕ , НА ЩЕНЕВМЕРЛОВКЕ , НА украине ...)))
WTF2wtf    16.01.2019, 16:11
Оценка:  +3
WTF2wtf
А по сути?

ихтамнет
танки из шахт
АБЫРВАЛГ ... дебилы упоротые
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