Беспилотник ОБСЕ обнаружил 21 российский танк на Донбассе
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Российско-оккупационные войска продолжают грубо нарушать требования Минских договоренностей по хранению тяжелого вооружения в зоне ООС. Об этом сообщила в Facebook пресс-служба ООС.
“Тяжелое вооружение со стороны вооруженных формирований Российской Федерации размещается по линиям отвода, но за пределами выделенных мест для их хранения“, - подчеркнули в пресс-службе, ссылаясь на отчет СММ ОБСЕ.
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По данным миссии, 13 января БПЛА СММ зафиксировал 21 танк - тринадцать Т-72 и восемь Т-64 - в районе Тернового на восток от Донецка.
“Такие действия оккупационной администрации и вооруженных формирований РФ в очередной раз демонстрируют стойкое нежелание соблюдать Минские договоренности, взятые на себя обязательства в рамках консультаций ТКГ“, - отметили в ООС.
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В пресс-службе подчеркнули, что это также говорит о заинтересованности врага в дальнейшем обострении конфликта.
Напомним, ранее сообщалось, что за прошлые сутки боевики совершили пять обстрелов, был ранен один боец ВСУ.
А всего на оккупированном Донбассе столько российских вооружений, что многие армии курят бамбук на этом фоне ...
БОРТОВЫЕ НОМЕРА НА НИХ И ТРИКОЛОРЫ ?!
УЖАС !!!
Из шахт накопали китайских танков ... или как там еще в тупых версиях типа от российского презика может быть?
Все тяжелое практически из россии, как и боеприпасы, как и бабло на всю военную кампанию, как и управление - само собой все исключительно из россии.
Само собой оккупанты полностью снабжают свои подразделения на оккупированной территории ...
ВИДИМО АМЕРИКАНСКИЕ ИЛИ НЕМЕЦКИЕ ? )))
Если у Ирана есть советские танки, то он может гнать на территорию россии на свое усмотрение и атаковать там российских военных???
ДОНЕЦКИЙ УГОЛЬНЫЙ БАССЕЙН .
В БАССЕЙНЕ ...
НА КРАЮ , НА ОКРАИНЕ , НА ЩЕНЕВМЕРЛОВКЕ , НА украине ...)))
ихтамнет
танки из шахт
АБЫРВАЛГ ... дебилы упоротые