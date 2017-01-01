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В ФСБ якобы поймали "агента СБУ" и запретили ему въезд в РФ на 20 лет

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Мужчину задержали в оккупированном Крыму, но уголовное дело не возбуждали, заверяет спецслужба РФ.
В ФСБ заявили о поимке украинского шпиона
В ФСБ заявили о поимке украинского шпиона
EPA/UPG

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В ФСБ РФ заявляют, что задержали и выдворили за пределы страны гражданина Украины, который якобы по заданию СБУ собирал данные о военных объектах и передвижении техники в оккупированном Крыму. Об этом сообщает ТАСС.

Ведомство утверждает, что гражданин Украины Каплун Л. И. работал в сфере пассажирских перевозок. Мужчина якобы был завербован СБУ при прохождении пограничного контроля в пункте пропуска Каланчак и получил псевдоним “Рыжий“.

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“Каплуну было поручено собрать и передать украинской спецслужбе информацию о дислокации российских воинских частей, передвижениях военной техники на территории Республики Крым, а также численном составе сотрудников пограничных органов в МАПП Армянск“, – сообщает ФСБ.

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Действия “агента“, по заверению ведомства, содержат признаки статьи УК РФ о шпионаже. Однако дело против него не возбуждалось, так как он “не успел совершить преступное деяние“.

“После задержания сотрудниками ФСБ России Каплун Л. И. выдворен за пределы Российской Федерации с закрытием возможности въезда в Россию сроком на 20 лет“, – добавили в ФСБ.

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Напомним, ранее адвокат Николай Полозов заявил, что ФСБ давит на украинских моряков в СИЗО Москвы, уговаривая их признать вину.

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Теги: Россия, Украина, Крым, СБУ, спецслужбы, ФСБ, украинец
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