В ФСБ якобы поймали "агента СБУ" и запретили ему въезд в РФ на 20 лет
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В ФСБ РФ заявляют, что задержали и выдворили за пределы страны гражданина Украины, который якобы по заданию СБУ собирал данные о военных объектах и передвижении техники в оккупированном Крыму. Об этом сообщает ТАСС.
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“Каплуну было поручено собрать и передать украинской спецслужбе информацию о дислокации российских воинских частей, передвижениях военной техники на территории Республики Крым, а также численном составе сотрудников пограничных органов в МАПП Армянск“, – сообщает ФСБ.
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Действия “агента“, по заверению ведомства, содержат признаки статьи УК РФ о шпионаже. Однако дело против него не возбуждалось, так как он “не успел совершить преступное деяние“.
“После задержания сотрудниками ФСБ России Каплун Л. И. выдворен за пределы Российской Федерации с закрытием возможности въезда в Россию сроком на 20 лет“, – добавили в ФСБ.
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Напомним, ранее адвокат Николай Полозов заявил, что ФСБ давит на украинских моряков в СИЗО Москвы, уговаривая их признать вину.