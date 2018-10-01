В прямом эфире Гриценко разозлился из-за вопроса о Балоге

Кандидат в Президенты Украины Анатолий Гриценко в прямом эфире программы “Тема дня“ на телеканале UA:Перший, агрессивно отреагировал на вопрос ведущего о роли Виктора Балоги в его команде. Раздраженный политик пытался уйти от прямого ответа и сменить тему разговора. Фрагмент интервью на своей странице в сети Facebook опубликовал журналист Даниил Мокрик, сообщает 112 телеканал.

“Считать ли хамским поведение Анатолия Гриценко в моем нынешнем эфире - оценивать вам. Но раздражение Анатолия Степановича на вопрос о Балоге - удивляет. Тем более, что он - элементарно прост: правду сказал Виктор Балога, что вы обращались к нему за помощью на выборах? Да или нет? Почему-то ответить “да“ или “нет“ Гриценко так и не смог. Возможно, Анатолий Гриценко не понимает, почему это - важно, знать, к кому он вообще готов обращаться для достижения своих политических целей?“, - возмущается Даниил Мокрик.

Журналист напомнил Анатолию Гриценко об интервью, опубликованном 1 октября 2018 на “Украинской правде“, где народный депутат Виктор Балога откровенно заявлял, что “будет помогать Гриценко, хотя и не собирается возглавлять избирательный штаб кандидата“. В эфире Гриценко зачитали прямую цитату Балоги:

“У нас с Анатолием Степановичем давняя история и давние дружеские отношения со времен Оранжевой революции. Он не раз ко мне обращался за помощью, и я ему никогда не отказывал. И сейчас он ко мне обратился и говорит: “Помоги“. Я говорю: “Нет вопросов, помогу““, - заявлял в октябре Виктор Балога.

В ответ Гриценко в довольно грубой форме сказал, что Виктор Балога не приходит на работу в штаб “Громадянської позиції“ и не финансирует его. Действительно, бывший глава Секретариата президента Виктора Ющенко, рассказывал, что никогда не посещает штабные совещания партии “Громадянська позиція“, потому что Анатолий Гриценко сам приезжает к нему на встречи. Прямого ответа о роли Виктора Балоги в его избирательной кампании, Гриценко так и не предоставил.