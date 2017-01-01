В СБУ назвали заявление ФСБ об агенте "Рыжем" очередными фантазиями РФ
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В СБУ опровергли заявление ФСБ о задержании “агента СБУ“, который работал в оккупированном Крыму. Об этом сообщили Крым.Реалии.
“Это очередные фейковые фантазии Российской Федерации“, - заверила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.
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Напомним, ранее сообщалось, что в ФСБ заявили о задержании в оккупированном Крыму агента украинской спецслужбы, который якобы собирал информацию о расположении военных частей и военной техники на полуострове для СБУ.
Украинца по фамилии Каплун, который работал под псевдонимом “Рыжий“, якобы выдворили с территории полуострова без права въезда в РФ на срок в 20 лет. Уголовное дело заводить не стали, ведь он еще не успел совершить преступление, заверяла российская спецслужба.