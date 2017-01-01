В СБУ назвали заявление ФСБ об агенте "Рыжем" очередными фантазиями РФ

Информация о задержании гражданина Украины по фамилии Каплун и под псевдонимом "Рыжий"является фейком .

В СБУ опровергли фейк РФ об агенте "Рыжем" в Крыму president.gov.ua

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В СБУ опровергли заявление ФСБ о задержании “агента СБУ“, который работал в оккупированном Крыму. Об этом сообщили Крым.Реалии.

“Это очередные фейковые фантазии Российской Федерации“, - заверила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

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Напомним, ранее сообщалось, что в ФСБ заявили о задержании в оккупированном Крыму агента украинской спецслужбы, который якобы собирал информацию о расположении военных частей и военной техники на полуострове для СБУ.

Украинца по фамилии Каплун, который работал под псевдонимом “Рыжий“, якобы выдворили с территории полуострова без права въезда в РФ на срок в 20 лет. Уголовное дело заводить не стали, ведь он еще не успел совершить преступление, заверяла российская спецслужба.