ОБСЕ предлагает создать совместную с ООН миссию на Донбассе - Климкин

Совместная миссия должна иметь военный и полицейский компоненты, а также международную администрацию.

В феврале глава ОБСЕ попробует договориться о миссии на Донбассе с Москвой twitter.com/pavloklimkin

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Представители ОБСЕ предложили создать совместную миротворческую миссию с ООН на Донбассе. Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин, передает УНН.

“Даже представители ОБСЕ, которые работают, в том числе, на минской площадке, вышли с предложением создать совместную миссию - ООН и ОБСЕ“, - отметил он.

“Эта совместная миссия должна иметь военный компонент, полицейский компонент и международную администрацию. Это понятно всем“, - подчеркнул министр.

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При этом Россия пытается манипулировать ситуацией, чтобы повлиять на результаты выборов президента в Украине, говорит Климкин.

По его словам, глава миссии ОБСЕ Мирослав Лайчак в феврале едет в Москву и для него одним из основных вопросов станет создание такой миссии. “Он прекрасно понимает - можно делать определенные практические шаги, но решение можно достичь только путем эффективной миссии“ , - отметил Климкин.

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Он добавил, что можно обсуждать разные варианты работы такой миссии, но легитимизировать оккупацию и “использовать оккупированный Донбасс как толчок к российской модели федерализации Украины России никак не удастся“.

Напомним, ранее сообщалось, что глава ОБСЕ Мирослав Лайчак и министр иностранных дел Украины Павел Климкин находятся сегодня с визитом на Донбассе.