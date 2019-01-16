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ОБСЕ предлагает создать совместную с ООН миссию на Донбассе - Климкин

Комментариев: 1
Совместная миссия должна иметь военный и полицейский компоненты, а также международную администрацию.
В феврале глава ОБСЕ попробует договориться о миссии на Донбассе с Москвой
В феврале глава ОБСЕ попробует договориться о миссии на Донбассе с Москвой
twitter.com/pavloklimkin

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Представители ОБСЕ предложили создать совместную миротворческую миссию с ООН на Донбассе. Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин, передает УНН.

“Даже представители ОБСЕ, которые работают, в том числе, на минской площадке, вышли с предложением создать совместную миссию - ООН и ОБСЕ“, - отметил он. 

“Эта совместная миссия должна иметь военный компонент, полицейский компонент и международную администрацию. Это понятно всем“, - подчеркнул министр.

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При этом Россия пытается манипулировать ситуацией, чтобы повлиять на результаты выборов президента в Украине, говорит Климкин. 

По его словам, глава миссии ОБСЕ Мирослав Лайчак в феврале едет в Москву и для него одним из основных вопросов станет создание такой миссии. “Он прекрасно понимает - можно делать определенные практические шаги, но решение можно достичь только путем эффективной миссии“ , - отметил Климкин.

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Он добавил, что можно обсуждать разные варианты работы такой миссии, но легитимизировать оккупацию и “использовать оккупированный Донбасс как толчок к российской модели федерализации Украины России никак не удастся“.

Напомним, ранее сообщалось, что глава ОБСЕ Мирослав Лайчак и министр иностранных дел Украины Павел Климкин находятся сегодня с визитом на Донбассе.

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Теги: ОБСЕ, Донбасс, ООН, МИД, миссия, РФ
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Комментариев (2)
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nfhvyt    16.01.2019, 16:59
Оценка:  0
nfhvyt
Всё, на что ты Климкин был способен мы успели увидеть. Пора уже начинать гнать из Украины это самое ОБСЕ. Скоро выборы и всё ваше кодло сгинет а в Украину прийдёт долгожданный Мир.
WTF2wtf    16.01.2019, 17:25
Оценка:  0
WTF2wtf
Россия уберется из оккупированных ей Донбасса и Крыма???
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