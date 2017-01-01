В Броварах хулиган устроил стрельбу из автомата

Подозреваемый признался, что стрелял из автомата из-за ревности.

В доме стрелка нашли оружие и 200 патронов к нему kv.npu.gov.ua

В городе Бровары Киевской области задержали мужчину за стрельбу из автомата Калашникова.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Житель Броваров обратился в полицию с сообщением, что в него стрелял из автомата другой горожанин. Полиция задержала стрелка и нашла в его доме оружие и 200 патронов к нему.

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Подозреваемый 40-летний безработный мужчина признался в содеянном. По его словам, он стрелял из автомата из-за ревности. Против правонарушителя возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением оружия).

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