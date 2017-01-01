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Завершен отбор кандидатов в Антикоррупционный суд

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Совет инициировал рассмотрение 49 спорных кандидатур на должности судей антикоррупционного суда на спецзаседании с ВККСУ.
Судей Антикоррупционного суда будут выбирать из 49 кандидатов
Судей Антикоррупционного суда будут выбирать из 49 кандидатов
depositphotos.com
Общественный совет международных экспертов завершил процесс отбора кандидатов в Антикоррупционный суд Украины.
 
Об этом сообщается на сайте ОСМЭ.
 

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Вопрос соответствия 49 кандидатов критериям, определенных законодательству, будет рассматриваться на специальном совместном заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины и Общественного совета международных экспертов.
 
На сайте ВККСУ обнародована информация о назначенных специальных совместных заседаниях комиссии и совета на 18, 21, 22, 23, 24 и 28 января.
 
Также приводится перечень утвержденных кандидатов.
 
Напомним, в конце декабря 2018 года ВККСУ опубликовала список из 113 кандидатов в Высший антикоррупционный суд, которые успешно сдали экзамены. После этого их начал проверять совет экспертов.
 
В дальнейшем должны состояться совместные заседания совета международных экспертов и Высшей квалификационной комиссии судей, во время которых проведут голосование по тому, соответствуют ли кандидаты критериям добропорядочности и профессионализма.
 

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Если девять членов ВККС и три из шести членов совета не подтвердит соответствие кандидата, он не сможет претендовать на должность судьи.
 
На этом работа ОСМЭ завершится, и квалифкомиссия судей по своему усмотрению выберет победителей конкурса из оставшихся кандидатов.
 
Напомним, ходе первого заседания Общественного совета международных экспертов были рассмотрены материалы кандидатов в судьи Высшего антикоррупционного суда
 
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Теги: конкурс, судьи, судья, Антикоррупционный суд
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Источник: korrespondent.net

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