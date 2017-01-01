Завершен отбор кандидатов в Антикоррупционный суд

Совет инициировал рассмотрение 49 спорных кандидатур на должности судей антикоррупционного суда на спецзаседании с ВККСУ.

Судей Антикоррупционного суда будут выбирать из 49 кандидатов depositphotos.com

Общественный совет международных экспертов завершил процесс отбора кандидатов в Антикоррупционный суд Украины.

Об этом сообщается на сайте ОСМЭ.

Читай также: В Украине начался первый этап создания Антикорсуда Вопрос соответствия 49 кандидатов критериям, определенных законодательству, будет рассматриваться на специальном совместном заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины и Общественного совета международных экспертов. Вопрос соответствия 49 кандидатов критериям, определенных законодательству, будет рассматриваться на специальном совместном заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины и Общественного совета международных экспертов.

На сайте ВККСУ обнародована информация о назначенных специальных совместных заседаниях комиссии и совета на 18, 21, 22, 23, 24 и 28 января.

Также приводится перечень утвержденных кандидатов.

Напомним, в конце декабря 2018 года ВККСУ опубликовала список из 113 кандидатов в Высший антикоррупционный суд, которые успешно сдали экзамены. После этого их начал проверять совет экспертов.

В дальнейшем должны состояться совместные заседания совета международных экспертов и Высшей квалификационной комиссии судей, во время которых проведут голосование по тому, соответствуют ли кандидаты критериям добропорядочности и профессионализма.

Читай также: Среди судей почти нет желающих идти в Антикорсуд Если девять членов ВККС и три из шести членов совета не подтвердит соответствие кандидата, он не сможет претендовать на должность судьи. Если девять членов ВККС и три из шести членов совета не подтвердит соответствие кандидата, он не сможет претендовать на должность судьи.

На этом работа ОСМЭ завершится, и квалифкомиссия судей по своему усмотрению выберет победителей конкурса из оставшихся кандидатов.