Подсудимый Насиров баллотируется в президенты

Экс-глава ГФС принес документы в среду после обеда.

Бывший глава Государственной фискальной службы Роман Насиров подал документы для регистрации кандидатом в президенты на выборы 31 марта.

Насиров принес документы в Центризбирком в среду после обеда, сообщили агентству Украинские новости в ЦИК.

Он баллотируется в порядке самовыдвижения.

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Насиров до 2014 года работал в инвестиционном бизнесе и некоторое время был заместителем председателя правления Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины. Осенью 2014 года стал депутатом Верховной Рады по списку партии Блок Петра Порошенко. До мая 2015 года возглавлял налоговый комитет Верховной Рады.

5 мая 2015 года Насиров был назначен на должность главы Государственной фискальной службы по результатам открытого конкурса. 31 января 2018 года Насирова уволили в связи с наличием у него британского гражданства. В середине февраля он подал иск о незаконности увольнения, который был удовлетворен 11 декабря 2018 года Окружным админсудом Киева.

Насиров - подсудимый. Его обвиняют в злоупотреблении властью и служебным положением (ч.2 ст.364 УК Украины) и служебном подлоге (ч.1 ст.366 УК).

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По версии следствия, Насиров причастен к так называемой “газовой схеме Онищенко“. По мнению детективов НАБУ, в течение 2015 года он принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке сумм платежей по рентной плате за пользование недрами для компаний, задействованных в схеме, на общую сумму 2,019 млрд грн.

Насирова обвиняют в том, что решения принимались задним числом и без согласования с Министерством финансов. Кроме того, следствие утверждает, что он соврал Укргаздобыче и Государственной службе геологии и недр об отсутствии у этих компаний налогового долга. Этим он скрыл факт невыполнения ими условий договоров о совместной деятельности в части уплаты ренты, что могло бы стать основанием для расторжения договоров.

Напомним, Шевченковский районный суд Киева разрешил экс-главе Государственной фискальной службы Украины Роману Насирову выезжать за пределы Киева и Киевской области