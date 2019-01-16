Муженко уверен, что Россия и сама не хочет большой крови в Украине

Захватить Украину за считанные минуты у соседней страны не получится, это доказали события 2014 года, подчеркнул глава Генштаба.

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Угрозы России, которые звучат в адрес Украины со стороны российских политиков и экспертов, например, по уничтожению нашей армии в считанные минуты, не имеют под собой реальной почвы. Уверенность в этом выразил глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко, сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

“Такие утверждения имеют чисто пропагандистскую направленность. Если бы они могли решить проблему Украины, как они ее видят, они бы это сделали“, - отметил он.

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“Они уже попробовали в 2014 году, и поняли, что не все так просто. Те события продемонстрировали устойчивость общества и напомнили, что в Украине есть большой исторический опыт борьбы с иностранными захватчиками“, - подчеркнул Муженко в Брюсселе на заседании военного комитета НАТО.

“События 2014 года, а также повышение возможностей ВСУ в 2015-2018 годах, являются, наверное, самым убедительным фактором для сдерживания российской агрессии“, - считает Муженко.

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По его мнению, в Кремле понимают, что любое развитие вооруженной агрессии против Украины может привести к большой крови, которая вряд ли нужна российскому обществу.

Напомним, ранее сообщалось, что Виктора Муженко пригласили в Брюссель на заседание военного комитета НАТО.