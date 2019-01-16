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Муженко уверен, что Россия и сама не хочет большой крови в Украине

Комментариев: 6
Захватить Украину за считанные минуты у соседней страны не получится, это доказали события 2014 года, подчеркнул глава Генштаба.
Глава Генштаба ВСУ уверен, что большинство угроз РФ - просто пропаганда
Глава Генштаба ВСУ уверен, что большинство угроз РФ - просто пропаганда
facebook.com/UkraineNatoMission

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Угрозы России, которые звучат в адрес Украины со стороны российских политиков и экспертов, например, по уничтожению нашей армии в считанные минуты, не имеют под собой реальной почвы. Уверенность в этом выразил глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко, сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

“Такие утверждения имеют чисто пропагандистскую направленность. Если бы они могли решить проблему Украины, как они ее видят, они бы это сделали“, - отметил он.

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“Они уже попробовали в 2014 году, и поняли, что не все так просто. Те события продемонстрировали устойчивость общества и напомнили, что в Украине есть большой исторический опыт борьбы с иностранными захватчиками“, - подчеркнул Муженко в Брюсселе на заседании военного комитета НАТО. 

“События 2014 года, а также повышение возможностей ВСУ в 2015-2018 годах, являются, наверное, самым убедительным фактором для сдерживания российской агрессии“, - считает Муженко.

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По его мнению, в Кремле понимают, что любое развитие вооруженной агрессии против Украины может привести к большой крови, которая вряд ли нужна российскому обществу.

Напомним, ранее сообщалось, что Виктора Муженко пригласили в Брюссель на заседание военного комитета НАТО.

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Теги: ВСУ, Генштаб, Муженко, НАТО, Украина, РФ
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Комментариев (6)
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Сеемма    16.01.2019, 18:57
Оценка:  +1
Сеемма
Этот вывод появился после того как морячков не потопили, а просто повязали. До этого верил в неминуемую гибель экипажей?
Валерий    16.01.2019, 18:37
Оценка:  -6
Валерий
До Иловайска он тоже так думал. Северного соседа кровь никогда не останавливала.
Антибес    16.01.2019, 18:36
Оценка:  0
Антибес
Муженко,ты попал!Твои дни на этой должности сочтены!И зорошо если тебя не обвинят в госизмене и не осудят как пособника Кремля...Ведь вся пропаганда бухаря Пети основывается на неминуемом нападении России в ближайшие пару часов!
dinops    16.01.2019, 18:35
Оценка:  0
dinops
Он явно в танки переиграл...
Григорич    16.01.2019, 18:24
Оценка:  -1
Григорич
события 2014 года ??? это какие ?? в Крыму что ли ?? так там сдали его без единого выстрела...
    16.01.2019, 18:22
Оценка:  +2
А КАКИЕ СОБЫТИЯ 2014 ГОДА ПОКАЗАЛИ , ЧТО САМУЮ СИЛЬНУЮ АРМИЮ КОНТИНЕНТА НЕЛЬЗЯ УНИЧТОЖИТЬ ?
ДЕБАЛЬЦЕВО , ИЛОВАЙСК , ЗЕЛЕНОДОЛЬЕ , ИЛИ КОГДА 400 ХЭРОИФ - ЭУРОПЭЙЦИВ БЕЖАЛИ СПАСАЯСЬ ОТ ШАХТЁРОВ ЧЕРЕЗ РОССИЙСКУЮ ГРАНИЦУ ? )))
КОГДА ЩЕНЕВМЕРЛОВКА ВОЕВАЛА С РОССИЕЙ ? )))
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