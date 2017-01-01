Украинца в Беларуси осудили за перевозку нелегальных мигрантов

Мужчину приговорили к трем с половиной годам лишения свободы с конфискацией имущества за переправу нигерийских мигрантов.

Украинец будет отбывать наказание в колонии усиленного режима 112 Украина

В Беларуси гражданина Украины приговорили к трем с половиной годам лишения свободы, за организацию незаконной миграции. Об этом в среду, 16 января, сообщила пресс-служба Государственного пограничного комитета Белоруссии.

Отмечается, что в период с июня по июль 2018 года 42-летний украинец занимался транзитом через Белоруссию в Польшу групп граждан Нигерии.

"Ему вынесено наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы с конфискацией имущества, с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима", - сообщают пограничники.

Ранее сообщалось, что двое пьяных украинцев пытались прорваться в Беларусь.

А в ноябре прошлого года на границе с Беларусью автомобиль наехал на пограничника.

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