Во Львове мужчина умер от лептоспироза

Врачам не удалось спасти 54-летнего мужчину. Источником инфекции предположительно были крысы.

Во Львове от лептоспироза умер 54-летний мужчина. Об этом в среду, 16 января, сообщили во Львовском областном лабораторном центре Минздрава.

По данным ведомства, у мужчины диагностировали тяжелую форму лептоспироза. Его госпитализировали в реанимационное отделение Львовской областной клинической больницы 9 января.

"Лабораторные исследования, проведенные специалистами лаборатории особо опасных инфекций ГУ Львовский областной лабораторный центр Минздрава Украины, подтвердили данное заболевание. Источником инфекции предположительно были крысы. Врачи боролись за его жизнь, но спасти мужчину не удалось, 11 января он скончался", - сообщили в лабораторном центре.

Как отмечается, при проведении эпидрасследования случая заболевания установлено, что в подвале дома, где проживал мужчина, было много крыс. Больной накануне убирал в подвале, контактировал с предметами, которые, очевидно, были загрязнены экскрементами грызунов.

"Скорее всего, из-за повреждения кожи на руках лептоспиры (возбудители болезни) попали в кровь", - сообщили в лабораторном центре.

Лептоспироз - это острое инфекционное заболевание людей и животных, вызываемое возбудителем лептоспирой, и характеризуется поражением печени, почек, мышц и сопровождается постоянной лихорадкой.

С момента заражения до начала болезни проходит от 6 до 20 дней. Заболевания в большинстве случаев начинается остро, повышается температура тела до 39-40С, больные жалуются на сильную головную боль, слабость, боль в мышцах, особенно икроножных.

Основными носителями возбудителя лептоспироза в природных условиях является крысы, полевые мыши, землеройки, ежи.

Ранее во Львове госпитализировали трех мужчин, у которых диагностировали лептоспироз.

Также сообщалось, что в Запорожье от лептоспироза умер мужчина.

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