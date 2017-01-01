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Харьковский суд арестовал выдворенную из России журналистку

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Елену Бойко, которая с 2016 года незаконно находилась в РФ, везут в СИЗО Львова. В Украине против ее подозревают в сепаратизме и госизмене.
Елену Бойко депортируют из РФ
Елену Бойко депортируют из РФ
vk.com

В Харькове суд арестовал выдворенную из России журналистку Елену Бойко. Ее отправили в СИЗО Львова, сообщает ТАСС со ссылкой на российского адвоката Галину Перфильеву.

"Когда мы с ней говорили в последний раз, ее везли в суд Харькова для избрания меры пресечения. В настоящий момент суд арестовал ее, после чего моя доверительница будет отправлена в СИЗО Львова", - сказала адвокат, добавив, что в Украине против Бойко расследуют дело по статье о сепаратизме.

Перфильева заявила, что намерена обжаловать депортацию журналистки из России.

"Ее выдворили в среду на основании постановления о принудительном выдворении и постановления об исполнительном производстве. Оба документа датированы 15 января и на обоих стоит отметка о том, что они могут быть обжалованы в десятидневный срок. Таким образом, к настоящему моменту они не вступили в законную силу, и выдворение моей клиентки было незаконным", - сказала Перфильева.

Елена Бойко была выдворена из России за нарушение режима пребывания в стране. Еще в 2018 году Преображенский суд Москвы принял решение о ее депортации.

В Украине Бойко подозревают по статьям о покушении на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и государственной измене. В России она известна своими выступлениями с критикой действующей украинской власти на ток-шоу.

Ранее сообщалось, что из России принудительно депортировали скандальную украинскую журналистку. Также Бойко оштрафовали за незаконное пребывание в РФ.

 

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Теги: Россия, Харьков, журналист, арест, депортация украинцев, депортация
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Источник: korrespondent.net

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