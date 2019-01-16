Мураев очень символично получил кандидатское удостоверение №6, – блогер

Народный депутат Евгений Мураев получил кандидатское удостоверение на выборах в президенты под номером 6, что очень символично. Об этом заявил блогер и политический эксперт Владимир Макаровский на своей странице в социальной сети Facebook.



"Вчера Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Евгения Мураева кандидатом в президенты. И оцените чувство юмора провидения: он получил удостоверение под номером 6. Это очень символично, ведь после всех своих "подвигов" Мураев по праву может называться "шестеркой" СБУ. Интересно, он сам оценил эту иронию?" – задался вопросом Макаровский.



"Для тех, кто не в курсе, расскажу вкратце, чем Евгений заслужил подобное прозвище. Дело в том, что он попытался из политика второго плана прорваться в "высшую лигу", но потерпел фиаско даже до официального старта президентской гонки. Его первоначальной задачей было внести раскол и расшатать партию "За життя", которую возглавляет Вадим Рабинович. Это поручение он, судя по всему, получил прямиком из Администрации президента. Смекнув, что это его шанс, Мураев начал действовать. Он объявил, что выходит из "За життя", забирает своих сторонников и основывает новое движение под названием "Наши", – напомнил блогер.



Он отметил, что по задумке партия "Наши" должна была отобрать голоса у "За життя" на юге и востоке страны.



"Однако по факту это фиктивная партия, у которой поддержки в принципе нет".



По сути, Евгений Мураев – это пример того, что бывает с политиками, когда они не умеют думать стратегически и постоянно пытаются переобуться в воздухе, подобно маятнику качаясь то к одним, то к другим", – резюмировал Владимир Макаровский.

