Огонь виден за несколько километров от места пожара. Информации о пострадавших и жертвах пока нет.

Во Львовской области в селе Ставчаны Пустомытовского района загорелось предприятие по произвоству подсолнечного масла. Об этом сообщает VG Львов со ссылкой на региональное управление ГСЧС в среду, 16 января.

"Крупный пожар возник на территории частного предприятия Олияр – известного производителя масла Майола. Местные жители говорят, что огонь виден за несколько километров от места пожара", – говорится в сообщении.

В свою очередь депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook сообщил, что на заводе горят бочки. Информации о пострадавших и жертвах пока нет.

Cмотрите фотогалерею: Под Львовом загорелся завод по производству подсолнечного масла

Напомним, в ноябре 2018 года в Одесской области произошел крупный пожар на маслоперерабатывающем заводе компании Дельта Вильмар. Огонь распространился на 1500 м кв. Никто не пострадал.

А в октябре в Харьковской области загорелись зерносклады, на которых хранились более трех тысяч тонн подсолнечника и пшеницы. Была угроза распространения огня на соседние склады.

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