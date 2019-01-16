Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Под Львовом загорелся завод по производству подсолнечного масла

Комментариев: 2
Огонь виден за несколько километров от места пожара. Информации о пострадавших и жертвах пока нет.
Пожар на заводе под Львовом
Пожар на заводе под Львовом
Игорь Зинкевич / Facebook

Во Львовской области в селе Ставчаны Пустомытовского района загорелось предприятие по произвоству подсолнечного масла. Об этом сообщает VG Львов со ссылкой на региональное управление ГСЧС в среду, 16 января.

"Крупный пожар возник на территории частного предприятия Олияр – известного производителя масла Майола. Местные жители говорят, что огонь виден за несколько километров от места пожара", – говорится в сообщении.

В свою очередь депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook сообщил, что на заводе горят бочки. Информации о пострадавших и жертвах пока нет.

Cмотрите фотогалерею: Под Львовом загорелся завод по производству подсолнечного масла

Напомним, в ноябре 2018 года в Одесской области произошел крупный пожар на маслоперерабатывающем заводе компании Дельта Вильмар. Огонь распространился на 1500 м кв. Никто не пострадал.

А в октябре в Харьковской области загорелись зерносклады, на которых хранились более трех тысяч тонн подсолнечника и пшеницы. Была угроза распространения огня на соседние склады.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Львов, Львовская область, видео, фото, завод, огонь, пожар, подсолнечное масло
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
tetyalissa    16.01.2019, 20:15
Оценка:  -1
tetyalissa
\\\\\\Значит ждите повышения цены на подсолнечное масло !! \\\\\
Антибес    16.01.2019, 20:01
Оценка:  -3
Антибес
Как говорится:"Гори,гори ясно"...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь