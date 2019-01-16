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В патрульной полиции не хватает более 3000 человек

Комментариев: 1
Больше всего патрульных полицейских работает в столице Украины - 2135 человек.
Недокомплект патрульной полиции превысил 3000 человек
Недокомплект патрульной полиции превысил 3000 человек
Патрульная полиция Украины/Facebook

Недокомплект подразделений Департамента патрульной полиции на начало декабря 2018 года составлял 3392 человека. Об этом заявили в патрульной полиции, сообщает Левый берег в среду, 16 января.

Как отметили в полиции, штатная численность 36 территориальных подразделений Департамента патрульной полиции составляет 18,1 тысяч человек, фактическая - 14,7 тысяч.

Больше всего патрульных полицейских работает в Киеве - 2135 человек (штатное расписание - 2723).

Более одной тысячи патрульных насчитывается в управлении полиции в Харьковской области, немного меньше в управлении в Днепропетровской области (без учета Кривого Рога), Одесской области (без учета Измаила) и Львовской области.

"Маленький подразделение патрульной полиции - взвод в Умани, где всего 20 человек (штатное расписание - 40)", - отметили в ведомстве.

 

 

Как сообщалось, в Украине в 2019 году для патрульных полицейских увеличат по времени курс контраварийного вождения.

США продолжат помогать Нацполиции Украины

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Теги: полиция, кадры, патрульная полиция
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Patriot2017    16.01.2019, 20:36
Оценка:  0
Patriot2017
Пока не будет мотиваации - будет всегда некомплект. Хоть то милиция или полиция.
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