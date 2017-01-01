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Во Львове отравилась семья из шести человек

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Среди пострадавших три ребенка – две девочки и один мальчик. Все они находятся в тяжелом состоянии.
Всех пострадавших пришлось госпитализировать
Всех пострадавших пришлось госпитализировать
Нацполиция Украины

В одном из жилых домов во Львове отравилась семья из шести человек, трое из них дети. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета в среду, 16 января.

"16 января около 9:03 во Львове, на улице Остроградских, 8 отравились вероятно угарным газом шесть жителей квартиры, в том числе трое детей, которые в состоянии тяжелой и средней степени тяжести были госпитализированы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что среди пострадавших мужчина 1976 года, женщина 1946 года, женщина 1978 года рождения, девочка 2003 года рождения, девочка 2011 года рождения и мальчик 2014 года рождения.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

На прошлой неделе во Львове в квартире на улице Дорошенко обнаружили тела девушки и парня, которые приехали из Киева. Еще два человека госпитализированы с диагнозом "отравление угарным газом средней тяжести".

А в Днепропетровской области в результате отравления угарным газом госпитализировали семь человек, среди которых четверо детей.

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Теги: Львов, Отравления, дети, горсовет, отравление, угарный газ, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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