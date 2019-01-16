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Порошенко подписал закон о штрафах за буллинг

Комментариев: 1
Подписан законопроект, который определяет понятие буллинга и предусматривает ответственность за него.
Президент подписал закон о штрафах за буллинг
Президент подписал закон о штрафах за буллинг
president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект о введении административной ответственности за буллинг во время учебного процесса. Об этом в среду, 16 января, сообщается на сайте парламента.

Так, законопроект №8584 О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по противодействию буллингу 16 января 2019 года был возвращен с подписью главы государства.

Согласно закону, под буллингом отныне подразумевается "психологическое, физическое, экономическое, сексуальное насилие" со стороны участников образовательного процесса, в том числе через интернет, совершаемое в отношении детей или подростков или таким лицом относительно других участников образовательного процесса, в результате чего мог быть или был причинен вред психическому или физическому здоровью потерпевшего.

Напомним, Верховная Рада 18 декабря 2018 года приняла законопроект по противодействию буллингу (травле) в школах и ввела штрафы за него.

Как сообщалось, по данным ЮНИСЕФ, от буллинга страдают половина всех подростков в мире.

 

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Теги: дети, подростки, штраф, закон, Порошенко, штрафы, Петр Порошенко
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Антибес    16.01.2019, 22:17
Оценка:  0
Антибес
Это бухое чмо разве умеет писать?
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