Порошенко подписал закон о штрафах за буллинг

Подписан законопроект, который определяет понятие буллинга и предусматривает ответственность за него.

Президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект о введении административной ответственности за буллинг во время учебного процесса. Об этом в среду, 16 января, сообщается на сайте парламента.

Так, законопроект №8584 О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по противодействию буллингу 16 января 2019 года был возвращен с подписью главы государства.

Согласно закону, под буллингом отныне подразумевается "психологическое, физическое, экономическое, сексуальное насилие" со стороны участников образовательного процесса, в том числе через интернет, совершаемое в отношении детей или подростков или таким лицом относительно других участников образовательного процесса, в результате чего мог быть или был причинен вред психическому или физическому здоровью потерпевшего.

Напомним, Верховная Рада 18 декабря 2018 года приняла законопроект по противодействию буллингу (травле) в школах и ввела штрафы за него.

Как сообщалось, по данным ЮНИСЕФ, от буллинга страдают половина всех подростков в мире.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet