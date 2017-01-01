Во Львове "минировали" супермаркет
На оперативную линию 102 в 17:15 в среду, 16 января, поступило анонимное сообщение о том, что в одном из супермаркетов на проспекте Черновола во Львове произойдет взрыв. Об этом сообщает полиция Львовской области.
Правоохранители провели обследование супермаркетов Арсен и Ашан, расположенных на проспекте.
"Работали эксперты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы и работники других служб. Всего с торговых заведений были эвакуированы около 1500 покупателей и работников", - сообщили в полиции.
Полицейские тщательно обследовали помещения супермаркетов и прилегающие к ним территории - взрывоопасных предметов не обнаружено.
Правоохранители устанавливают личность анонима, который предоставил ложное сообщение о заминировании. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Cмотрите фотогалерею: Во Львове "минировали" супермаркет
Ранее правоохранители задержали мужчину, который в декабре сообщил о минировании автостанции Привоз и железнодорожного вокзала Одессы.
Также сообщалось, что в Киеве полицейские задержали мужчину, который сообщил о минировании Верховной Рады.
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