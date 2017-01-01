Пожар на заводе возле Львова ликвидировали

Пострадавших в результате происшествия нет, сгорел резервуар для сушки семян подсолнуха.

Спасатели ликвидировали пожар на маслоэкстракционном заводе возле Львова. Об этом вечером 16 января сообщил журналистам представитель пресс-службы главного управления ГСЧС во Львовской области Игорь Курус, передает Интерфакс-Украина

Он отметил, что пожар был ликвидирован в 21.17. В результате происшествия никто не пострадал, сгорел резервуар для сушки семян подсолнуха.

Ранее сообщалось, что в 17.26 на заводе одного из крупнейших производителей растительного масла в Украине ЧП Олияр вспыхнул пожар

К тушению огня привлекли 90 пожарных и 16 единиц техники.

На химзаводе в Калуше произошел масштабный пожар

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