Пожар на заводе возле Львова ликвидировали
Пострадавших в результате происшествия нет, сгорел резервуар для сушки семян подсолнуха.
Спасатели ликвидировали пожар на маслоэкстракционном заводе возле Львова. Об этом вечером 16 января сообщил журналистам представитель пресс-службы главного управления ГСЧС во Львовской области Игорь Курус, передает Интерфакс-Украина.
Он отметил, что пожар был ликвидирован в 21.17. В результате происшествия никто не пострадал, сгорел резервуар для сушки семян подсолнуха.
Ранее сообщалось, что в 17.26 на заводе одного из крупнейших производителей растительного масла в Украине ЧП Олияр вспыхнул пожар.
К тушению огня привлекли 90 пожарных и 16 единиц техники.
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