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Пожар на заводе возле Львова ликвидировали

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Пострадавших в результате происшествия нет, сгорел резервуар для сушки семян подсолнуха.
На маслоэкстракционном заводе возле Львова потушили пожар
На маслоэкстракционном заводе возле Львова потушили пожар
zaxid.net
 
Спасатели ликвидировали пожар на маслоэкстракционном заводе возле Львова. Об этом вечером 16 января сообщил журналистам представитель пресс-службы главного управления ГСЧС во Львовской области Игорь Курус, передает Интерфакс-Украина.
 
Он отметил, что пожар был ликвидирован в 21.17. В результате происшествия никто не пострадал, сгорел резервуар для сушки семян подсолнуха.
 
Ранее сообщалось, что в 17.26 на заводе одного из крупнейших производителей растительного масла в Украине ЧП Олияр вспыхнул пожар.
 
К тушению огня привлекли 90 пожарных и 16 единиц техники.
 

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Теги: Львов, Львовская область, видео, завод, пожар, подсолнечное масло
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Источник: korrespondent.net

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