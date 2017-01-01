Собчак сообщила в Instagram, что приехала в Киев
О приезде в столицу Украины телеведущая известила в Instagram Stories, опубликовав видео из автомобиля на Европейской площади.
Журналистка и политик Ксения Собчак приехала в Киев. Об этом она сообщила в четверг, 17 января в Instagram.
Короткое видео, на котором видна Европейская площадь, было размещено в разделе Stories. Его Собчак сопроводила подписью "Ну привет, Kiев!".
Скриншот видео Instagram Stories Ксении Собчак
Напомним, в марте 2018 года Собчак попала в базу данных сайта Миротворец из-за посещения Крыма в апреле и июле 2014 года.
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