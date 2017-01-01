Итоги 16 января: Удача Мэй и судьба ракетного договора
Парламент Британии вынес вотум доверия правительству; США определились с датой выхода из договора о РСМД: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.
Тереза Мэй сохранила пост премьер-министра
Палата общин парламента Великобритании не поддержала вотум недоверия правительству во главе с премьер-министром Терезой Мэй, который инициировала оппозиционная Лейбористская партия после провального голосования за соглашение о выходе из ЕС.
Порошенко подписал закон о штрафах за буллинг
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о введении административной ответственности за буллинг во время учебного процесса.
Документ, одобренный главой государства, определяет понятие буллинга и предусматривает ответственность за него.
Возле Троицкого грузовик ВСУ попал под обстрел
На окраине поселка Троицкое в Луганской области сепаратисты обстреляли грузовик с украинскими военными. По данным пресс-центра штаба ООС, ранения и травмы получили десять бойцов.
В США назвали дату выхода из ракетного договора
Заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон сообщила, что США начнут процесс выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 2 февраля.
При этом, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова и дальше работать для спасения ракетного договора.
В РФ продлили арест всем задержанным украинским морякам
Суд в Москве на три месяца продлил арест четырем украинским морякам, задержанным в районе Керченского пролива. Накануне в закрытом режиме были рассмотрены ходатайства о продлении ареста 20 морякам.
МИД Украины выразил решительный протест в связи с решением Лефортовского суда.
На Донбасс прибыл глава ОБСЕ
Министр иностранных дел Словакии и глава ОБСЕ Мирослав Лайчак вместе с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным прибыл на линию соприкосновения на Донбассе.
Глава МИД Украины отметил, что визит Лайчака на Донбасс − важный сигнал поддержки словацкого председательства в ОБСЕ.
Бразилия и Аргентина не признали легитимность президента Венесуэлы
Лидеры Аргентины и Бразилии Маурисио Макри и Жаир Болсонару подтвердили признание оппозиционного парламента Венесуэлы единственным легитимным органом в стране.
Они осудили диктатуру Николаса Мадуро, назвав ее насмешкой над демократией.