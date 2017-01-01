Итоги 16 января: Удача Мэй и судьба ракетного договора

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Парламент Британии вынес вотум доверия правительству; США определились с датой выхода из договора о РСМД: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Тереза Мэй сохранила пост премьер-министра

Палата общин парламента Великобритании не поддержала вотум недоверия правительству во главе с премьер-министром Терезой Мэй, который инициировала оппозиционная Лейбористская партия после провального голосования за соглашение о выходе из ЕС.

Порошенко подписал закон о штрафах за буллинг

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о введении административной ответственности за буллинг во время учебного процесса.

Документ, одобренный главой государства, определяет понятие буллинга и предусматривает ответственность за него.

Возле Троицкого грузовик ВСУ попал под обстрел

На окраине поселка Троицкое в Луганской области сепаратисты обстреляли грузовик с украинскими военными. По данным пресс-центра штаба ООС, ранения и травмы получили десять бойцов.

В США назвали дату выхода из ракетного договора

Заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон сообщила, что США начнут процесс выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 2 февраля.

При этом, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова и дальше работать для спасения ракетного договора.

В РФ продлили арест всем задержанным украинским морякам

Суд в Москве на три месяца продлил арест четырем украинским морякам, задержанным в районе Керченского пролива. Накануне в закрытом режиме были рассмотрены ходатайства о продлении ареста 20 морякам.

МИД Украины выразил решительный протест в связи с решением Лефортовского суда.

На Донбасс прибыл глава ОБСЕ

Министр иностранных дел Словакии и глава ОБСЕ Мирослав Лайчак вместе с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным прибыл на линию соприкосновения на Донбассе.

Глава МИД Украины отметил, что визит Лайчака на Донбасс − важный сигнал поддержки словацкого председательства в ОБСЕ.

Бразилия и Аргентина не признали легитимность президента Венесуэлы

Лидеры Аргентины и Бразилии Маурисио Макри и Жаир Болсонару подтвердили признание оппозиционного парламента Венесуэлы единственным легитимным органом в стране.

Они осудили диктатуру Николаса Мадуро, назвав ее насмешкой над демократией.