НАБУ обязали открыть дело на Гройсмана и Гриневич

Премьер-министра подозревают в получении взятки, а министра образования в злоупотреблении властью или служебным положением.

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Соломенский районный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть еще одного уголовное производство в отношении премьер-министра Владимира Гройсмана, теперь - по факту возможного получения взятки.

Об этом говорится в судебных материалах, передают Українськi Новини.

Суд установил, что заявитель (имя не указывается) обратился в НАБУ с просьбой открыть уголовное производство о совершении Гройсманом преступления по статьям 367 (служебная халатность) и 368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса.

Однако сведения о совершении уголовных преступлений в Единый реестр досудебных расследований не были внесены. После чего жалоба была подана заявителем в суд, которую он удовлетворил и обязал расследовать указанный факт. Обстоятельства заявления, поданного гражданином в НАБУ, отсутствуют. Судебное решение было принято перед самым Новым годом.

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Также Соломенский районный суд обязал НАБУ открыть уголовное производство по факту злоупотребления властью или служебным положением и служебного подлога министра образования и науки Лилии Гриневич. Установлено, что гражданин обратился в НАБУ с заявлением об уголовном правонарушении министром образования.

При этом, дело НАБУ не было открыто и заявитель обратился с жалобой на действия бюро в суд. Имя заявителя в материалах дела не указывается, так как и обстоятельства возможного уголовного преступления.

Ранее сообщалось, что НАБУ обязали открыть уголовное дело на Полторака. На министра обороны подали заявление о служебной халатности.