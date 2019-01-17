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Полторак заявил, что РФ продолжает ползучее наступление в Черном море

Комментариев: 7
Министр заверил, что ситуация сейчас контролируемая.
Полторак рассказал о ситуации в Азовском и Черном морях
Полторак рассказал о ситуации в Азовском и Черном морях
УНИАН

Угрозы в Азовском море есть, но Вооруженные силы Украины на них реагируют. 

Об этом в интервью телеканалу Прямой рассказал министр обороны Украины Степан Полторак.

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“Вооруженные силы Украины продолжают выполнять задачи в акватории Азовского моря. Они выполняют задачи по патрулированию нашей акватории. Угрозы, которые есть, мы на них реагируем. Они, увы, существуют. Провокация, которую Россия хотела использовать для того, чтобы обострить обстановку и в самой Украине, и на границе, и, возможно, использовать эту провокацию для открытой агрессии в Украине, - им не удалась. И они это понимают. Потому что наши моряки держались очень уверенно, они не нарушили ни одного нормативного документа, ни одного закона и не дали оснований для того, чтобы Российская Федерация начала эту агрессию“, - отметил министр. 

По его словам, ситуация пока контролируемая, однако Россия продолжает агрессивно действовать в Азовском и Черном морях. 

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“К сожалению, Россия продолжает ползучее наступление не только в Азовском, но это происходит и в Черном море: когда каждый день они закрывают огромную территорию морского побережья под предлогом проведения учений, под предлогом испытания вооружения и техники. И это происходит для того, чтобы максимально затруднить движение торговых судов. И не только украинских. Потому что, вы понимаете, когда они обходят зону проведения учений, стоимость продукции, которую они перевозят, она будет намного большей. Поэтому такую обстановку, которую они создают в Азовском море, они сейчас переводят и на Черное море“, - пояснил Полторак.

Ранее Степан Полторак заявил, что Украина готова дать ответ на агрессивные действия России в Черном море и Азовском море.

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Теги: Полторак, РФ, Азовское море, Черное море, Украина
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Комментариев (7)
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КимЧенПых    17.01.2019, 10:50
Оценка:  0
КимЧенПых
ваша шоколадная команда продолжает ползучее наступление на горло украинскому народу. твари!
alex-zol    17.01.2019, 10:47
Оценка:  0
alex-zol
а подводное?)
Media-sapiens    17.01.2019, 10:39
Оценка:  0
Media-sapiens
Так 'агрессивно действовать' или 'ползучее'?
Провокация не удалась или расстреляли 100500-м калибром в клочья, но по непонятным причинам медведи не пошли крушить всех и вся?
Зрада или перемога?
То ли у самих биполярное или три- или хз ещё какое расстройство, то ли народу мозг в хлам раздергивают.
СтальнаяКрыса    17.01.2019, 10:11
Оценка:  -3
СтальнаяКрыса
Пожелаем российскому правительству смерти в один день. И что бы никогда у них больше такие гниды не зводились!
КимЧенПых    17.01.2019, 10:51
Оценка:  -1
КимЧенПых
та у вас всегда главное всё на Пукана спихнуть и норм.
    17.01.2019, 10:03
Оценка:  +3
ЧТО БЫ БЕДНАЯ ЕВРОПА ДЕЛАЛА БЕЗ САМОЙ СИЛЬНОЙ АРМИИ КОНТИНЕНТА , БЕЗ ЭТОГО ЩИТА СТОЯЩЕГО НА СТРАЖЕ МИРОВОЙ ДЕМОКРАТИИ ?!
ДЕНЬ И НОЧЬ , ВОТ УЖЕ ПОЧТИ ПЯТЬ ЛЕТ РОССИЯ НЕ МОЖЕТ ПРОРВАТЬСЯ НА ТЕРРИТОРИЮ ЕВРОПЫ , И БЛАГОДАРЯ КОМУ ?!
А ГДЕ БЛАГОДАРНОСТЬ ?!
ГДЕ ОБЕЩАННЫЕ НАТО И ЕС ?!
ХАМЫ !!!!!
КимЧенПых    17.01.2019, 10:52
Оценка:  0
КимЧенПых
всё хорошо, нас все любят, просто агенты кремля подкладывают свинью нашему солнцеликому лидеру.
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