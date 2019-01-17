Полторак заявил, что РФ продолжает ползучее наступление в Черном море

Министр заверил, что ситуация сейчас контролируемая.

Угрозы в Азовском море есть, но Вооруженные силы Украины на них реагируют.

Об этом в интервью телеканалу Прямой рассказал министр обороны Украины Степан Полторак.

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“Вооруженные силы Украины продолжают выполнять задачи в акватории Азовского моря. Они выполняют задачи по патрулированию нашей акватории. Угрозы, которые есть, мы на них реагируем. Они, увы, существуют. Провокация, которую Россия хотела использовать для того, чтобы обострить обстановку и в самой Украине, и на границе, и, возможно, использовать эту провокацию для открытой агрессии в Украине, - им не удалась. И они это понимают. Потому что наши моряки держались очень уверенно, они не нарушили ни одного нормативного документа, ни одного закона и не дали оснований для того, чтобы Российская Федерация начала эту агрессию“, - отметил министр.

По его словам, ситуация пока контролируемая, однако Россия продолжает агрессивно действовать в Азовском и Черном морях.

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“К сожалению, Россия продолжает ползучее наступление не только в Азовском, но это происходит и в Черном море: когда каждый день они закрывают огромную территорию морского побережья под предлогом проведения учений, под предлогом испытания вооружения и техники. И это происходит для того, чтобы максимально затруднить движение торговых судов. И не только украинских. Потому что, вы понимаете, когда они обходят зону проведения учений, стоимость продукции, которую они перевозят, она будет намного большей. Поэтому такую обстановку, которую они создают в Азовском море, они сейчас переводят и на Черное море“, - пояснил Полторак.

Ранее Степан Полторак заявил, что Украина готова дать ответ на агрессивные действия России в Черном море и Азовском море.