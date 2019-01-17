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СБУ задержала пропагандистку, ранее выдворенную из РФ

Комментариев: 8
Женщина в средствах массовой информации постоянно призывала к изменению границ территории Украины.
Гражданку подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины
Гражданку подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины
ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины задержала антиукраинскую пропагандистку, которую выдворили с территории Российской Федерации.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

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"Начиная с 2014 года, агитаторша распространяла в интернете материалы антиукраинского характера, пропагандировала противостояние между украинцами из-за политических убеждений, публично призывала к нарушению территориальной целостности Украины", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, "в августе 2015 года, выехав на временно оккупированные территории, а впоследствии и в РФ, она в средствах массовой информации постоянно призывала к изменению границ территории или государственного устройства Украины".

"14 декабря прошлого года пропагандистка была объявлена в розыск, а 15 декабря Галицкий районный суд Львова дал разрешение на ее задержание с целью ее привода для рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения – содержания под стражей", – отмечает СБУ.

Следственный отдел УСБУ во Львовской области ведет производство по ч. 2 ст.110 Уголовного кодекса (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Следственные действия продолжаются.

Как сообщалось 16 января, в ФСБ якобы поймали “агента СБУ“ и запретили ему въезд в РФ на 20 лет.

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Теги: СБУ, сепаратизм
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Комментариев (8)
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iseamaster    17.01.2019, 10:45
Оценка:  -1
iseamaster
Конституция Российской Федерации, п.2 ст. 63:

"В Российской Федерации не допускается выдача другим государствам лиц, преследуемых за политические убеждения, а также за действия (или бездействие), не признаваемые в Российской Федерации преступлением".
flacon9havi    17.01.2019, 10:45
Оценка:  +1
flacon9havi
На розмінування хвойду.
Ехидный    17.01.2019, 10:30
Оценка:  +2
Ехидный
Усские своих не бросают, фуле!
tulchanin    17.01.2019, 10:38
Оценка:  -5
tulchanin
Так это не свои, это Ваши, накой она в РФ нужна... это ток Украина дармоедов-горлопанов, вроде Бабченко, коллекционирует.
Hutinpuy    17.01.2019, 10:44
Оценка:  +1
Hutinpuy
Вот как раз у вас на московии дармоедов-горлопанов выше крыши. Один жи_Диновский чего стоит. А она так старательно сосала и лизала у срепных - и вот благодарность! Уссий мир во всей красе!
Georg55    17.01.2019, 09:57
Оценка:  +5
Georg55
Скандальну львівську журналістку з проросійською позицією Олену Бойко, яку 16 січня видворили з РФ, заарештував суд міста Харків.
iseamaster    17.01.2019, 10:44
Оценка:  0
iseamaster
Путин таки и вправду xyйло...
Sirko_123    17.01.2019, 09:51
Оценка:  -1
Sirko_123
Летала пташка высоко Ей падать было нелегко
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