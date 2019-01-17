СБУ задержала пропагандистку, ранее выдворенную из РФ

Женщина в средствах массовой информации постоянно призывала к изменению границ территории Украины.

Служба безопасности Украины задержала антиукраинскую пропагандистку, которую выдворили с территории Российской Федерации.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

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"Начиная с 2014 года, агитаторша распространяла в интернете материалы антиукраинского характера, пропагандировала противостояние между украинцами из-за политических убеждений, публично призывала к нарушению территориальной целостности Украины", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, "в августе 2015 года, выехав на временно оккупированные территории, а впоследствии и в РФ, она в средствах массовой информации постоянно призывала к изменению границ территории или государственного устройства Украины".

"14 декабря прошлого года пропагандистка была объявлена в розыск, а 15 декабря Галицкий районный суд Львова дал разрешение на ее задержание с целью ее привода для рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения – содержания под стражей", – отмечает СБУ.

Следственный отдел УСБУ во Львовской области ведет производство по ч. 2 ст.110 Уголовного кодекса (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Следственные действия продолжаются.

Как сообщалось 16 января, в ФСБ якобы поймали “агента СБУ“ и запретили ему въезд в РФ на 20 лет.