Скандал с львовскими учителями: Школьник 300 км сам добирался домой

Учителя везли украинских школьников в Италию, но одного высадили прямо на границе - взял не те документы.

Замерзший на границе ребенок попал в больницу с бронхитом и ангиной Скриншот из видео

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Во время экскурсионной поездки львовских школьников один из учеников взял с собой вместо биометрического заграничный паспорт без визы. Из-за этого учителя высадили парня на границе, и тот вынужден был почти 300 км добираться домой самостоятельно.

Об этом сообщается в репортаже ТСН.

Как отмечается, 10 января старшеклассники с директором и завучем отправились в Италию, однако на пункте пропуска в Чопе выяснилось, что Николай Дуденков (так зовут ученика) взял не тот паспорт.

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“Это моя ошибка, что я ему дала не тот паспорт, но это не повод был оставлять его в опасности. Первый был вариант: давайте мы привезем вам другой паспорт, пожалуйста подождите – нет, нам было категорически отказано в этом. Завуч сказала, что автобус вас однозначно ждать не будет“, - рассказала мать школьника Татьяна Бойко.

Она говорит, что учителя заверили – сын под опекой пограничников, его посадят к кому-то в авто и привезут во Львов. Однако после нескольких часов ожидания Николай решил добираться домой сам.

“Я пошел на заправочную станцию, она была рядом. Меня заправщик решил подвезти за 80 гривен к станции. Я заплатил деньги, чтобы меня посадили, ну, чтобы меня впустили в поезд“, - говорит школьник.

После этого Николай оказался в больнице с бронхитом и ангиной. Мать утверждает, что это следствие того, что сын несколько часов мерз на границе.

В школе признают, что должны были с туроператором проверить документы еще перед выездом, но не считают, что ребенок остался в опасности. К тому же якобы мать заверила, что подвезет паспорт на границу.

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“Мама говорила, что она едет, Николай говорил, что мама уже BlaBlaCar взяла, что она нас догонит на границе Венгрии. Мы два с половиной часа стояли на границе с Украиной, потом два часа стояли на границе с Венгрией, то есть времени было достаточно - четыре часа, 270 километров до Чопа“, - пояснила директор школы Людмила Заремба.

Разбирательство инцидента продолжается. В школе работает образовательная комиссия. Вероятнее всего, и директора, и завуча ждет дисциплинарная ответственность, так как они, кроме прочего, еще и не сообщили о поездке за границу департамент образования.

Как сообщалось 20 декабря, в Шостке учительница взяла детей в заложники. Родители требуют для нее психиатрической экспертизы.