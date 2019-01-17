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В УПЦ МП назвали Крым канонической территорией Украины

Комментариев: 1
Архиепископ Климент напомнил, что Крым остается частью Украины с точки зрения церковных канонов .
УПЦ МП на территории Крыма остается полностью в каноническом чине
УПЦ МП на территории Крыма остается полностью в каноническом чине
news.church.ua

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Украинская православная церковь (УПЦ) Московского патриархата считает оккупированный Россией Крым канонической территорией Украины. 

Об этом сообщается в заявлении главы информационно-просветительского отдела УПЦ МП, архиепископа Климента в эфире Громадського.

По его словам, Украинская православная церковь (МП) на территории Крыма остается полностью в каноническом чине.

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“Это является свидетельством того, что, с точки зрения церковных канонов и церковного устройства, Крым является территорией Украины“, - подчеркнул Климент.

Он также отметил, что по своему уставу УПЦ Московского патриархата имеет епархии исключительно на территории украинского государства.

Напомним, в Стамбуле в Патриаршем храме Святого Георгия состоялось подписание Томоса для Православной церкви в Украине Вселенским патриархом Варфоломеем. 

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Теги: Крым, церковь, Климент, архиепископ, УПЦ МП, ПЦУ
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Комментариев (1)
Peyot    17.01.2019, 10:43
Оценка:  +1
Peyot
Это является свидетельством того что рпц своих не трогает в Крыму! остальных она всех под чистую выгнала и пересажала!
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