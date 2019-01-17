В УПЦ МП назвали Крым канонической территорией Украины

Архиепископ Климент напомнил, что Крым остается частью Украины с точки зрения церковных канонов .

УПЦ МП на территории Крыма остается полностью в каноническом чине news.church.ua

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Украинская православная церковь (УПЦ) Московского патриархата считает оккупированный Россией Крым канонической территорией Украины.

Об этом сообщается в заявлении главы информационно-просветительского отдела УПЦ МП, архиепископа Климента в эфире Громадського.

По его словам, Украинская православная церковь (МП) на территории Крыма остается полностью в каноническом чине.

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“Это является свидетельством того, что, с точки зрения церковных канонов и церковного устройства, Крым является территорией Украины“, - подчеркнул Климент.

Он также отметил, что по своему уставу УПЦ Московского патриархата имеет епархии исключительно на территории украинского государства.

Напомним, в Стамбуле в Патриаршем храме Святого Георгия состоялось подписание Томоса для Православной церкви в Украине Вселенским патриархом Варфоломеем.