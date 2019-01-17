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Шкиряк хочет запретить голосовать Донбассу: "Их превратили в зомби"

Комментариев: 19
Советник главы МВД считает, что ни о какой демократии тут споров быть не может.
Шкиряк считает, что лишение права голоса жителей Донбасса - не противоречит принципам демократии
Шкиряк считает, что лишение права голоса жителей Донбасса - не противоречит принципам демократии
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На выборах президента и парламента жителям оккупированных территорий нельзя давать право голосовать. Такое мнение высказал советник главы МВД Зорян Шкиряк, передает ObozTV.

От выборов также зависит сохранение территориальной целостности и независимости Украины, поэтому он поддерживает предложение главы МВД Арсена Авакова (летом прошлого года тот предлагал после деоккупации на 3-5 лет запретить голосовать жителям Луганской и Донецкой областей - прим. ред.).

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“К сожалению, эти граждане Украины в последние годы - причем, это не пять лет с начала войны, а лет двадцать точно - были под влиянием тотальной российской пропаганды“, - пояснил Шкиряк.

“Безусловно, кто-то больше, кто-то меньше. Но эти люди, особенно, учитывая то, что происходит сейчас, не могут адекватно воспринимать ситуацию в Украине “, - уверен советник главы МВД.

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По его мнению, это решение не противоречит принципам демократии. Ведь речь идет о временно оккупированной РФ территории Украины, жители которой подвергались тотальному психологическому воздействию со стороны государства-агрессора.

“Никаких споров по поводу демократии здесь быть не может. Этим людям нужно время для адаптации в нормальной, цивилизованной, европейской Украины. Чтобы у них открылись глаза и они поняли, что происходит и как их фактически превращали в зомби“, - считает Шкиряк.

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Напомним, ранее в ЦИК объяснили, что для голосования в выборах президента жителям оккупированных территорий Донбасса придется дважды выехать на подконтрольную территорию.

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Теги: Шкиряк, выборы президента, ОРДЛО, Донбасс, Украина
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Комментариев (19)
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Woodbrother    17.01.2019, 12:24
Оценка:  +1
Woodbrother
На оккупированных территориях никто никогда никаких выборов не проводил в истории человечества. Прецендентов тут миллион. И нам не стоит там ничего проводить. Вот выгоним рассейско-кремлевскую нечисть с нашей земли, и будут там наши законы действовать в полном объеме.
толян04    17.01.2019, 12:01
Оценка:  -3
толян04
глядя на "одухотворенное" рыло этого животного я б ему вообще даже гавкать запретил.
nfhvyt    17.01.2019, 12:10
Оценка:  -3
nfhvyt
Это зря. Может ему в следующей жизни повезёт и будет он уже не Шкиряк а Шарик.
Woodbrother    17.01.2019, 12:25
Оценка:  -1
Woodbrother
Рыло- это у вашего монгольского славянина кужугедовича.
ВосставшийИзБана    17.01.2019, 11:26
Оценка:  -3
ВосставшийИзБана
Кстати об истории. В 19 веке Джон Юз начал строить в Юзовке завод. Образовался промышленный центр. На работу туда съезжались люди со всей России, а потом и всего СССР. Во времена СССР туда принудительно свозили уголовников. Во время голодомора в тех местах вымерло много украинцев. На их место
ВосставшийИзБана    17.01.2019, 11:28
Оценка:  -3
ВосставшийИзБана
принудительно перевозили целые села из российского нечерноземья. Сегодня промышленность там полностью разрушена. Процветает бандитизм. Так что правильней было бы повесить эту территорию на шею Москве. Это ускорит развал РФ и возврат этих территорий в Украину.
ВосставшийИзБана    17.01.2019, 11:35
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Донецк за 100 лет увеличил свою территорию с 0 до миллиона. За счет естественного прироста такого быть не может. Это может быть только за счет миграции. Как правило - принудительной. Эта наша головная боль готовилась 100 лет. Есть смысл подумать о том, чтобы радикально от нее избавиться.
толян04    17.01.2019, 12:03
Оценка:  -4
толян04
тебя случаем на Валентина Леонтьева зовут? передачу в гостях у сказки не ты случаем вел?
    17.01.2019, 11:23
Оценка:  +4
ДААААА .....
БЕЗ ФАКЕЛЬНЫХ МАРШЕЙ , БЕЗ СКАЧЕК , БЕЗ ГОРЯЩИХ ПОКРЫШЕК , БЕЗ ПОРТРЕТОВ ФАШИСТСКИХ ХОЛОПОВ , БЕЗ ТОМОСИРОВАНИЯ ,. БЕЗ МЫТЬЯ ПОЛЬСКИХ УНИТАЗОВ, БЕЗ РОСТА ЦЕН В РАЗЫ ЖИТЕЛИ ДОНБАССА ДИГРАДИРОВАЛИ ПОЛНОСТЬЮ ....
ИМ СРОЧНО НУЖНО ОДЕТЬ ВШИВАНКУ , ШАРОВАРЫ И ПОЖИТЬ НА ЭУРОПЭЙСЬКОЙ УКРАИНЕ
ВосставшийИзБана    17.01.2019, 11:31
Оценка:  -3
ВосставшийИзБана
А ты вообще в курсе, что в московитской традиции тоже присутствует украшение одежды вышивкой? Да, кстати, а ваши стрельшы в чем ходили? В рейтузах? В колготках? Может в галифе? Или вообще без штанов с голым задом по морозу?
Woodbrother    17.01.2019, 12:22
Оценка:  0
Woodbrother
Ходили без штанов. Голозадость- одна из духовных скреп на россии .
Антибес    17.01.2019, 11:22
Оценка:  +4
Антибес
Когда упоротый дегенерат с интеллектом насекомого и с явными признаками этой хвори на своём еблище,называет других зомби,это ничего кроме смеха не вызывает.А я скажу ещё проще:"Позорян Шкуряк,иди на xyй,шелудивый ты пёс"!
Peyot    17.01.2019, 11:18
Оценка:  -2
Peyot
МОжно проще. Хочешь голосовать сдай экзамены по истории Украины, Языку и Литературе. Если средний бал по трем эказаменам 4(5ти бальная систама) то ок иди голосуй! Меньше - иди голсуй за поребрик!
ВосставшийИзБана    17.01.2019, 11:23
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Существенная часть населения этих территорий расползалась по всей Украине. Много их в Киеве. Да и история Украины написана непонятно кем, когда и как.
ВосставшийИзБана    17.01.2019, 11:15
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Неправильную он политику ведет. Нужно обвинить Москву в препятствовании волеизъявлению жителям временно оккупированных территорий.
flacon9havi    17.01.2019, 11:13
Оценка:  -2
flacon9havi
Зорян зі Шкіряком незабаром судитися будуть, а цапи, бісові діти, цим користуються.
iseamaster    17.01.2019, 11:09
Оценка:  -4
iseamaster
Нужно запрет на голосование жителям Донбасса оформить законодательно...
Vasya_iz_Ivanovo    17.01.2019, 11:58
Оценка:  -4
Vasya_iz_Ivanovo
А налоги при этом брать с них?
толян04    17.01.2019, 11:05
Оценка:  0
толян04
гы-гы 3 раза он попутал кострюлеголовых
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