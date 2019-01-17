Шкиряк хочет запретить голосовать Донбассу: "Их превратили в зомби"

Советник главы МВД считает, что ни о какой демократии тут споров быть не может.

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На выборах президента и парламента жителям оккупированных территорий нельзя давать право голосовать. Такое мнение высказал советник главы МВД Зорян Шкиряк, передает ObozTV.

От выборов также зависит сохранение территориальной целостности и независимости Украины, поэтому он поддерживает предложение главы МВД Арсена Авакова (летом прошлого года тот предлагал после деоккупации на 3-5 лет запретить голосовать жителям Луганской и Донецкой областей - прим. ред.).

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“К сожалению, эти граждане Украины в последние годы - причем, это не пять лет с начала войны, а лет двадцать точно - были под влиянием тотальной российской пропаганды“, - пояснил Шкиряк.

“Безусловно, кто-то больше, кто-то меньше. Но эти люди, особенно, учитывая то, что происходит сейчас, не могут адекватно воспринимать ситуацию в Украине “, - уверен советник главы МВД.

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По его мнению, это решение не противоречит принципам демократии. Ведь речь идет о временно оккупированной РФ территории Украины, жители которой подвергались тотальному психологическому воздействию со стороны государства-агрессора.

“Никаких споров по поводу демократии здесь быть не может. Этим людям нужно время для адаптации в нормальной, цивилизованной, европейской Украины. Чтобы у них открылись глаза и они поняли, что происходит и как их фактически превращали в зомби“, - считает Шкиряк.

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Напомним, ранее в ЦИК объяснили, что для голосования в выборах президента жителям оккупированных территорий Донбасса придется дважды выехать на подконтрольную территорию.