Шкиряк хочет запретить голосовать Донбассу: "Их превратили в зомби"
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На выборах президента и парламента жителям оккупированных территорий нельзя давать право голосовать. Такое мнение высказал советник главы МВД Зорян Шкиряк, передает ObozTV.
От выборов также зависит сохранение территориальной целостности и независимости Украины, поэтому он поддерживает предложение главы МВД Арсена Авакова (летом прошлого года тот предлагал после деоккупации на 3-5 лет запретить голосовать жителям Луганской и Донецкой областей - прим. ред.).
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“К сожалению, эти граждане Украины в последние годы - причем, это не пять лет с начала войны, а лет двадцать точно - были под влиянием тотальной российской пропаганды“, - пояснил Шкиряк.
“Безусловно, кто-то больше, кто-то меньше. Но эти люди, особенно, учитывая то, что происходит сейчас, не могут адекватно воспринимать ситуацию в Украине “, - уверен советник главы МВД.
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По его мнению, это решение не противоречит принципам демократии. Ведь речь идет о временно оккупированной РФ территории Украины, жители которой подвергались тотальному психологическому воздействию со стороны государства-агрессора.
“Никаких споров по поводу демократии здесь быть не может. Этим людям нужно время для адаптации в нормальной, цивилизованной, европейской Украины. Чтобы у них открылись глаза и они поняли, что происходит и как их фактически превращали в зомби“, - считает Шкиряк.
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Напомним, ранее в ЦИК объяснили, что для голосования в выборах президента жителям оккупированных территорий Донбасса придется дважды выехать на подконтрольную территорию.
БЕЗ ФАКЕЛЬНЫХ МАРШЕЙ , БЕЗ СКАЧЕК , БЕЗ ГОРЯЩИХ ПОКРЫШЕК , БЕЗ ПОРТРЕТОВ ФАШИСТСКИХ ХОЛОПОВ , БЕЗ ТОМОСИРОВАНИЯ ,. БЕЗ МЫТЬЯ ПОЛЬСКИХ УНИТАЗОВ, БЕЗ РОСТА ЦЕН В РАЗЫ ЖИТЕЛИ ДОНБАССА ДИГРАДИРОВАЛИ ПОЛНОСТЬЮ ....
ИМ СРОЧНО НУЖНО ОДЕТЬ ВШИВАНКУ , ШАРОВАРЫ И ПОЖИТЬ НА ЭУРОПЭЙСЬКОЙ УКРАИНЕ