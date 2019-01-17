В Львове из-за кори умерла 36-летняя женщина

Первые симптомы заболевания появились 11 января, 12 января - сыпь.

Это первая смерть от кори на Львовщине среди взрослых depositphotos.com

Читай также: Супрун рассказала о мифах вакцинации против кори

15 января в Львовской областной клинической больнице от осложнений, спровоцированных корью, умерла 36-летняя львовянка.

Об этом сообщает ZAXID.NET со ссылкой на главного эпидемиолога Львовщины Наталью Тимко.

“Корь спровоцировала у пациентки осложнение - пневмонию. Кроме того, она имела тяжелую сопутствующую патологию генетического характера. К сожалению, спасти ее не удалось“, - сказала Тимко.

Читай также: В Харьковской области были зафиксированы вспышки кори

Заведующий реанимационным отделением инфекционной больницы Виктор Токарев рассказал, что женщину госпитализировали в больницу утром 14 января в тяжелом состоянии: у нее была одышка, нарушение сознания, пневмония.

По словам родственников, первые симптомы заболевания корью появились 11 января, 12 января - сыпь. Пациентку сразу положили в реанимационное отделение, но помочь ей не удалось.

Тимко отметила, что это первая смерть от кори на Львовщине среди взрослых.

Читай также: В Украине корью за неделю заболели более двух тысяч человек

Она добавила, что осложнения кори (пневмония, коревой энцефалит (воспаление мозга), обструктивный бронхит и т.д.) врачи фиксируют у больных разных возрастных категорий.

В прошлом году на Львовщине корью заболели почти 12 тысяч жителей, двое детей умерли. По состоянию на 17 января 2019 года - больных уже больше 1 тысячи человек.

Напомним, в детской инфекционной больнице Винницы от кори умер 8-месячный ребенок.