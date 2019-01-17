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В Львове из-за кори умерла 36-летняя женщина

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Первые симптомы заболевания появились 11 января, 12 января - сыпь.
Это первая смерть от кори на Львовщине среди взрослых
Это первая смерть от кори на Львовщине среди взрослых
depositphotos.com

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15 января в Львовской областной клинической больнице от осложнений, спровоцированных корью, умерла 36-летняя львовянка.

Об этом сообщает ZAXID.NET со ссылкой на главного эпидемиолога Львовщины Наталью Тимко.

“Корь спровоцировала у пациентки осложнение - пневмонию. Кроме того, она имела тяжелую сопутствующую патологию генетического характера. К сожалению, спасти ее не удалось“, - сказала Тимко.

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Заведующий реанимационным отделением инфекционной больницы Виктор Токарев рассказал, что женщину госпитализировали в больницу утром 14 января в тяжелом состоянии: у нее была одышка, нарушение сознания, пневмония.

По словам родственников, первые симптомы заболевания корью появились 11 января, 12 января - сыпь. Пациентку сразу положили в реанимационное отделение, но помочь ей не удалось.

Тимко отметила, что это первая смерть от кори на Львовщине среди взрослых.

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Она добавила, что осложнения кори (пневмония, коревой энцефалит (воспаление мозга), обструктивный бронхит и т.д.) врачи фиксируют у больных разных возрастных категорий.

В прошлом году на Львовщине корью заболели почти 12 тысяч жителей, двое детей умерли. По состоянию на 17 января 2019 года - больных уже больше 1 тысячи человек.

Напомним, в детской инфекционной больнице Винницы от кори умер 8-месячный ребенок.

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Теги: корь, смерть, заболевание, больница, реанимация, пациент
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Комментариев (1)
Antonz89    17.01.2019, 12:00
Оценка:  0
Antonz89
от первых признаков болезни до смерти 4 дня, нужно обязать помещать трупы погибших в квартиры антивакцинаторов, пусть смотрят на результаты своих трудов. Эпидемии инфекционных болезней на уровне Африки, впрочем по уровню интеллекта тех кто слушает бредни про вакцины, тоже соответствует.
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