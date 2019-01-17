Жителя Луцка будут судить за порнографию с родственниками бывшей жены

Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

Читай также: Полиция поймала педофила, снимавшего порно с 8-месячной дочерью

Во Львовской области избрали меру пресечения жителю Луцка, который распространял видеопродукцию порнографического характера.

Об этом сообщает Depo.Львов со ссылкой на прокуратуру Львовской области.

При процессуальном руководстве Золочевской местной прокуратуры сообщено о подозрении 31-летнему жителю г. Луцк в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 2, 3 ст. 301, ч. 1 ст. 182 УК Украины. 14 января, мужчине избрана мера пресечения в виде личного обязательства с запретом выезда за границу и ношением электронного средства контроля.

Установлено, что подозреваемый в апреле 2018 года, изготовил, сохранял, а в дальнейшем распространял родственникам своей бывшей жены видеопродукцию порнографического характера.

Читай также: Муж с женой, снимавшие порно с ребенком, оказались братом и сестрой

Вчера, 14 января, мужчине избрана мера пресечения в виде личного обязательства с запретом выезда за границу и ношением электроннного средства контроля.

Стоит отметить, согласно действующему законодательству, за содеянное предусмотрено до 7 лет лишения свободы.

Мужчине избрана мера пресечения с ношением электронного средства контроля lviv.depo.ua

Как сообщалось 20 ноября, киберполиция задержала мужчину, снимавшего порновидео с дочерьми.