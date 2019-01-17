На Прикарпатье мать убитого младенца три раза изменила показания

Женщина попеременно озвучивала три версии событий и причин приведших к смерти 5-месячного ребенка.

Женщина сейчас под контролем соцслужб, она беременна третьим ребенком Скриншот из видео

На Прикарпатье мать убитой 5-месячной девочки, которая после срочной госпитализации умерла от закрытых травм головы, изменяет показания и обвиняет то медиков, то мужа, то говорит о несчастном случае.

Об этом сообщает Галка.

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Мать медикам сначала рассказала, что ребенок упал с кровати. А потом призналась, что младенца избил ее 26-летний сожитель. Впоследствии же от своих слов она отказалась и настояла, что это таки был несчастный случай. И полиция выяснила, что мужчину разозлил плач младшего ребенка его 24-летней сожительницы, которая с этим младенцем и еще одной 3-летней дочерью осенью переехала к нему из Закарпатья. Мужчина подошел к коляске, где лежало дитя, и несколько раз ударил девочку по голове. По заключению медиков, ребенок погиб от полученных травм головного мозга.

Мужчину задержали. Однако родные и сожительница до сих пор его защищают.

“Он вставал ребенка ночью перебирать и кормить. Ребенок пятимесячный, подвижный, живой, подвигался у него на руках и упал головой вниз“, - утверждает сестра задержанного Виктория Гелетий.

И мать Мария Семак обвиняет в непрофессионализме медиков, приехавших на помощь.

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“Андрей не может поднять руку на ребенка. Скорая виновата. И медсестры должны, по то что моего ребенка не спасли. Андрей ни к чему не причастен“, - говорит Мария Семак, мать мертвого ребенка.

Родные говорят, что мужчина имеет легкую умственную отсталость, ему назначили психиатрическую помощь. А женщина тем временем под контролем соцслужб. Также стало известно, что она уже в третий раз забеременела.

Как сообщалось в июле 2018, в Харькове отец замучил трехлетнего ребенка, соцслужбы бездействовали.