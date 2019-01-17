Порошенко утвердил решение СНБО об оборонном заказе на три года

Контроль за выполнением решения возлагается на секретаря Совета нацбезопасности и обороны Александра Турчинова.

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Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 26 декабря 2018 года Об основных показателях государственного оборонного заказа на 2019 и 2020, 2021 годы.

Об этом говорится в указе №10/2019, опубликованном на сайте президента.

“Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 декабря 2018 года Об основных показателях государственного оборонного заказа на 2019 и 2020, 2021 годы (прилагается, секретно)“, - сказано в тексте указа.

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Контроль за выполнением решения возлагается на секретаря Совета нацбезопасности и обороны Александра Турчинова.

Напомним, совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил на заседании в среду, 26 декабря, основные показатели Государственного оборонного заказа на 2019-2021 годы.