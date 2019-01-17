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Порошенко утвердил решение СНБО об оборонном заказе на три года

Комментариев: 3
Контроль за выполнением решения возлагается на секретаря Совета нацбезопасности и обороны Александра Турчинова.
Порошенко ввел в действие решение СНБО
Порошенко ввел в действие решение СНБО
УНИАН

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Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 26 декабря 2018 года Об основных показателях государственного оборонного заказа на 2019 и 2020, 2021 годы. 

Об этом говорится в указе №10/2019, опубликованном на сайте президента. 

“Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 декабря 2018 года Об основных показателях государственного оборонного заказа на 2019 и 2020, 2021 годы (прилагается, секретно)“, - сказано в тексте указа.

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Контроль за выполнением решения возлагается на секретаря Совета нацбезопасности и обороны Александра Турчинова.

Напомним, совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил на заседании в среду, 26 декабря, основные показатели Государственного оборонного заказа на 2019-2021 годы.

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Теги: Порошенко, оборона, СНБО, указ, оборонный заказ
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Комментариев (3)
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nfhvyt    17.01.2019, 12:16
Оценка:  -3
nfhvyt
А посчитали уже сколько танков получится из газовой трубы? Она (труба) ведь в следующем году всё равно уже не понадобится.
CasperW    17.01.2019, 12:19
Оценка:  -1
CasperW
я думаю, с таким количеством газа из твоего пукана Северный и Южный поток не смогут справиться, так что нужна будет
Woodbrother    17.01.2019, 12:20
Оценка:  0
Woodbrother
Труба уже 4 года как практически не работает. Никого в украине это особо не печалит. Это только рассейские лапти тут постоянно истерят на этой теме. К тому же газ на россии заканчивается через 5-6 лет. Заканчивается навсегда , и нового газа никогда больше не будет.
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