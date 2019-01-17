Рада запретила изымать имущество у решивших уйти из УПЦ МП приходов

Решение о переходе в ПЦУ должно будет приниматься 2/3 общины на общем собрании.

Теперь за переход в новую церковь должна будет проголосовать община unn.com.ua

Читай также: В УПЦ МП назвали Крым канонической территорией Украины

Верховная Рада приняла в первом чтении и в целом законопроект №4128д, регулирующий изменение подчиненности религиозными общинами. “За“ проголосовали 229 депутатов, передает УНН.

Документ вносит изменения в закон “О свободе совести и религиозных организациях“. Теперь решение о переходе должно будет приниматься на общем собрании религиозной общины.

Читай также: Президент Грузии опасается поздравлять Украину с ПЦУ

Собрание религиозной общины будет иметь правомочие в том случае, если такие собрания прошли в соответствии с уставом самих религиозных общин. Решение о переходе считается принятым, если за такое решение проголосовало 2/3 общины.

Читай также: УПЦ МП не собирается выезжать из Лавры в РФ - архимандрит

После того, как община приняла решение о переходе в подчинение другой церкви, накладывается мораторий на отчуждение ее имущества. Мораторий действует до тех пор, пока юридическая процедура перехода не будет завершена.

Напомним, ранее сообщалось, что в Черниговской области первый приход УПЦ МП перешел в ПЦУ.