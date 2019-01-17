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Рада запретила изымать имущество у решивших уйти из УПЦ МП приходов

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Решение о переходе в ПЦУ должно будет приниматься 2/3 общины на общем собрании.
Теперь за переход в новую церковь должна будет проголосовать община
Теперь за переход в новую церковь должна будет проголосовать община
unn.com.ua

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Верховная Рада приняла в первом чтении и в целом законопроект №4128д, регулирующий изменение подчиненности религиозными общинами. “За“ проголосовали 229 депутатов, передает УНН.

Документ вносит изменения в закон “О свободе совести и религиозных организациях“. Теперь решение о переходе должно будет приниматься на общем собрании религиозной общины. 

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Собрание религиозной общины будет иметь правомочие в том случае, если такие собрания прошли в соответствии с уставом самих религиозных общин. Решение о переходе считается принятым, если за такое решение проголосовало 2/3 общины. 

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После того, как община приняла решение о переходе в подчинение другой церкви, накладывается мораторий на отчуждение ее имущества. Мораторий действует до тех пор, пока юридическая процедура перехода не будет завершена. 

Напомним, ранее сообщалось, что в Черниговской области первый приход УПЦ МП перешел в ПЦУ.

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Теги: УПЦ МП, ПЦУ, переходы, Рада, церковь, закон
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Комментариев (1)
nfhvyt    17.01.2019, 12:29
Оценка:  0
nfhvyt
А если по простому объяснить, что б не вникать в весь этот бред? Раньше было "бабки молятся - яхты строятся" - теперь что-то поменялось в этой формуле?
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