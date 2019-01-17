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Полторак заявил о дороговизне стандартов НАТО

Комментариев: 16
Реформа армии по стандартам НАТО очень дорогая для Украины, считает министр обороны. Поэтому процесс реформирования может растянуться на длительный период.
Полторак рассказал о перспективах армии по стандартам НАТО
Полторак рассказал о перспективах армии по стандартам НАТО
facebook.com/pg

Министр обороны Степан Полторак заявил, что полный переход Украины на стандарты НАТО требует очень большого финансирования и может растянуться на длительный период.

Об этом передает Интерфакс-Украина.

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“В НАТО вступают не вооруженные силы и не министерство обороны - в НАТО вступает страна. Для этого нам надо очень хорошо поработать. Задачи по реформированию Министерства обороны и Вооруженных сил по стандартам Альянса мы определили и основные стандарты мы должны получить (ввести - ред.) до конца 2020 года“, - сказал Полторак

“Но полностью переход на все стандарты НАТО мы сможем осуществить только тогда, когда у нас будет полный финансовый ресурс. А он, и вообще реформа армии, являются очень дорогостоящими“, - добавил министр.

На уточняющий вопрос о сроках такого перехода, глава ведомства отметил, что к примеру Польша, которая уже более 20 лет находится в НАТО, “до сих пор переходит на новую технику, на новое вооружение и на стандарты, которые есть в Альянсе“.

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“Потому что провести реформы - подготовку, реформу кадрового обеспечения, реформу логистического обеспечения, реформу боевого обеспечения, реформу органов военного управления - можно осуществить в течение определенного периода, при этом не имея огромного финансового ресурса. А поменять всю технику и вооружение - надо иметь возможности закупки и иметь финансовый ресурс. Поэтому этот процесс является более длительным“, - пояснил Полторак.

Напомним, закупленные у Турции ударные беспилотники существенно усилят обороноспособность Украины. 

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Теги: армия и вооружение, НАТО, НАТО-Украина, Степан Полторак
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (16)
Отсортировать по дате Вниз
Люблю_Украину    17.01.2019, 13:57
Оценка:  -3
Люблю_Украину
для чего самой сильной армии Европы стандарты НАТО, не проще ли НАТО обучить нашим стандартам?
farfalle    17.01.2019, 13:50
Оценка:  -4
farfalle
Не до вас америкосам, селюки сраные))
Kostos    17.01.2019, 13:58
Оценка:  +2
Kostos
терпи, вафле, увидишь ещё Украину в НАТО Томос то для разминки было, а ватка диваны насквозь прожгла.
deadwest    17.01.2019, 13:44
Оценка:  -2
deadwest
Эй клоуны свидомые! Скоро жрать нечего будет. Халява за транзит газа кончится и придётся работать, что вы не любите делать!
WTF2wtf    17.01.2019, 14:00
Оценка:  +1
WTF2wtf
Будет как россия на Донбассе сделала?
SWATFANAT    17.01.2019, 13:25
Оценка:  -2
SWATFANAT
Самая сильная армия во вселенной, начинает понимать, что НАТО это хорошо, но немножко дорого))))))
    17.01.2019, 12:50
Оценка:  -2
А ВЫ ДУМАЛИ ХАЛЯВА ОТ ХОЗЯЕВ С ВАШИНГТОНА И БРЮССЕЛЯ БУДЕТ БЕСКОНЕЧНОЙ ?!
#ДЕБИЛЫБЛЯДЬ ......))))
Peyot    17.01.2019, 12:45
Оценка:  +1
Peyot
а ты не воруй и подчиненным не давай и на все зватит!
nfhvyt    17.01.2019, 12:47
Оценка:  -6
nfhvyt
А ты не голосуй за воров.
Kostos    17.01.2019, 12:49
Оценка:  +4
Kostos
А ты не тявкай из-за паребрика
Rangol    17.01.2019, 12:41
Оценка:  -5
Rangol
Нечего цены на газ продукты воду воздух повысят, последние ботинки с народа снимут но ничего не получится, т.к. все равно дорого. А работать он не привык и не умеет
WTF2wtf    17.01.2019, 12:57
Оценка:  +6
WTF2wtf
Это пишет фанат российских оккупантов, опустивших оккупированный россией Донбассс ниже плинтуса???
WTF2wtf    17.01.2019, 13:01
Оценка:  +1
WTF2wtf
А что по этому поводу думает товарисч Norega?
Солидарен?
Kostos    17.01.2019, 13:08
Оценка:  +3
Kostos
это один и тот же старый, потертый питор
WTF2wtf    17.01.2019, 13:19
Оценка:  +1
WTF2wtf
А я типа просто так спросил? )))
nfhvyt    17.01.2019, 12:39
Оценка:  -4
nfhvyt
Нужно создавать своё, незалежное, автокефальное НАТО )) Нам без НАТО #yев@то ))
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