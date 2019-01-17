Полторак заявил о дороговизне стандартов НАТО

Реформа армии по стандартам НАТО очень дорогая для Украины, считает министр обороны. Поэтому процесс реформирования может растянуться на длительный период.

Министр обороны Степан Полторак заявил, что полный переход Украины на стандарты НАТО требует очень большого финансирования и может растянуться на длительный период.

Об этом передает Интерфакс-Украина.

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“В НАТО вступают не вооруженные силы и не министерство обороны - в НАТО вступает страна. Для этого нам надо очень хорошо поработать. Задачи по реформированию Министерства обороны и Вооруженных сил по стандартам Альянса мы определили и основные стандарты мы должны получить (ввести - ред.) до конца 2020 года“, - сказал Полторак

“Но полностью переход на все стандарты НАТО мы сможем осуществить только тогда, когда у нас будет полный финансовый ресурс. А он, и вообще реформа армии, являются очень дорогостоящими“, - добавил министр.

На уточняющий вопрос о сроках такого перехода, глава ведомства отметил, что к примеру Польша, которая уже более 20 лет находится в НАТО, “до сих пор переходит на новую технику, на новое вооружение и на стандарты, которые есть в Альянсе“.

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“Потому что провести реформы - подготовку, реформу кадрового обеспечения, реформу логистического обеспечения, реформу боевого обеспечения, реформу органов военного управления - можно осуществить в течение определенного периода, при этом не имея огромного финансового ресурса. А поменять всю технику и вооружение - надо иметь возможности закупки и иметь финансовый ресурс. Поэтому этот процесс является более длительным“, - пояснил Полторак.

Напомним, закупленные у Турции ударные беспилотники существенно усилят обороноспособность Украины.