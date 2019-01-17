Полторак заявил о дороговизне стандартов НАТО
Министр обороны Степан Полторак заявил, что полный переход Украины на стандарты НАТО требует очень большого финансирования и может растянуться на длительный период.
Об этом передает Интерфакс-Украина.
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“В НАТО вступают не вооруженные силы и не министерство обороны - в НАТО вступает страна. Для этого нам надо очень хорошо поработать. Задачи по реформированию Министерства обороны и Вооруженных сил по стандартам Альянса мы определили и основные стандарты мы должны получить (ввести - ред.) до конца 2020 года“, - сказал Полторак
На уточняющий вопрос о сроках такого перехода, глава ведомства отметил, что к примеру Польша, которая уже более 20 лет находится в НАТО, “до сих пор переходит на новую технику, на новое вооружение и на стандарты, которые есть в Альянсе“.
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“Потому что провести реформы - подготовку, реформу кадрового обеспечения, реформу логистического обеспечения, реформу боевого обеспечения, реформу органов военного управления - можно осуществить в течение определенного периода, при этом не имея огромного финансового ресурса. А поменять всю технику и вооружение - надо иметь возможности закупки и иметь финансовый ресурс. Поэтому этот процесс является более длительным“, - пояснил Полторак.
Напомним, закупленные у Турции ударные беспилотники существенно усилят обороноспособность Украины.
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