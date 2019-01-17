Рабинович: Повышением тарифов власть обрекла украинцев на замерзание

Повышением тарифов на тепло в угоду Международному валютному фонду нынешняя власть фактически толкает украинцев на смерть от замерзания. Такое мнение в статье, опубликованной в газете "Факты", выразил народный депутат, лидер "Оппозиционной платформы – За життя" Вадим Рабинович.

По его словам, повышение тарифов никоим образом не поможет вывести страну из той финансовой пропасти, куда ее загнали за последние пять лет.

"Экономические неудачники во власти не понимают, что люди уже на пределе. Украинцы с трудом платили за тепло и по старым тарифам, а по новым просто никто не сможет и не будет платить. Потому в итоге казна получит еще меньше денег, чем до повышения, и кризис только усилится", – считает лидер "Оппозиционной платформы – За життя".

Он добавил, что людям приходится потуже затягивать пояса, чтобы хоть как-то платить по счетам. И совсем скоро украинцы будут вынуждены платить за тепло еще на 24 процента больше, чем платили.

"Все это – результат деятельности власти, которая окончательно продалась МВФ, осенью повысив тарифы на газ на 23,5 процента. А его стоимость в структуре тарифа на тепло составляет почти 90 процентов – отсюда и повышение цены", – пояснил политик.

Вадим Рабинович также отметил, что действующая власть, доведя экономику до катастрофы, вынуждает миллионы украинцев уезжать на заработки за границу. Он добавил, что даже в самом МВФ отметили, что в результате разочарования внешним экономическим положением значительно выросла трудовая миграция: за границей работают около двух-трех миллионов украинцев. При этом, по мнению народного депутата, МВФ сам посадил Украину на свою кредитную иглу.

"В итоге правительство постоянно повышает людям тарифы на газ, на тепло. Власть берет кредиты Фонда, тут же выводя средства на свои зарубежные счета, скупая недвижимость, покупая яхты и "мерседесы". Они делают это с легкостью, понимая, что отдавать долги не им. Это тяжкое бремя они возложили на нас и наших детей", – считает народный депутат.

Еще одним важным элементом для поднятия экономики Украины Рабинович назвал эффективную работу антикоррупционных органов, которой в Украине пока нет. По мнению политика, антикоррупционные ведомства должны объединить усилия и вместе начать работать. Для этого украинцы должны дать этим структурам вотум доверия.

"Давайте дадим им возможность что-то делать. Давайте дадим им еще раз вотум доверия. Кому они не нравятся – не имеет значения. Других у нас нет", – напомнил парламентарий.

Лидер "Оппозиционной платформы – За життя" считает, что у антикоррупционных ведомств есть возможность остановить разруху и разложение в стране, а также помочь Украине выбраться из коррупционной ямы.

"Хочу обратиться и к Сытнику, и к Холодницкому с простым вопросом: знаете, почему вы должны найти общий язык? В 1990 году Украина производила пять процентов мировой продукции. А сегодня мы "боремся" за звание самой нищей страны. И возможность изменить что-либо находится как раз в руках глав антикоррупционных органов", – подытожил Вадим Рабинович.