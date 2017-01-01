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Сына Шухевича увезли из Верховной Рады на "скорой"

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85-летнему народному депутату стало плохо прямо во время работы.
Юрия Шухевича госпитализировали из Верховной Рады
Юрия Шухевича госпитализировали из Верховной Рады
uk.wikipedia.org

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Нардепу от Радикальной партии Олега Ляшко Юрию Шухевичу стало плохо в здании парламента. Ему вызвали “скорую“, передает “Прямой“.

85-летний депутат с помощью врачей на своих ногах добрался до машины медиков. Его госпитализировали.

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Юрий Шухевич, напомним, сын одного из руководителей ОУН Романа Шухевича, а также - глава УНА-УНСО.

Напомним, ранее сообщалось, что депутаты приравняли ветеранов ОУН, УПА и армии Тараса Боровца к ветеранам войны.

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Теги: Шухевич, депутат, Рада, "скорая", здоровье
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