Оборот Укрпошты с AliExpress и Amazon превысил 1 млрд гривен

Гендиректор Смелянский рассказал о работе Укрпошты с крупными торговыми площадками .

Оборот импорта и экспорта Укрпошты с торговыми площадками AliExpress и Amazon превысил 1 млрд гривен.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил генеральный директор Укрпошты Игорь Смелянский.

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Смелянский отметил, что Укрпошта давно сотрудничает с AliExpress и Amazon. Также Укрпошта борется за право работать с частными почтовыми операторами, так как, по мнению таможни, она может работать только с назначенным почтовым оператором.

“С почтой Польши можем работать, а с каким-нибудь польским экспрессом - нет. С почтой Китая можем, а с AliExpress - не можем. Поэтому с AliExpress посылки едут через Эстонию, Германию, Беларусь. И все наши частные операторы могут с ними работать, а мы - нет“, - подчеркнул Смелянский.

Что касается сотрудничества с Amazon, то Укрпошта успешно работает по экспорту с Amazon fulfillment. В частности, экспорт в США за год увеличили на 50%.

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“Наши хендмейдеры, малый и средний бизнес экспортируют в США и успешно продают свои товары. На Etsy, наверное, вторая после Amazon площадка, где продаются непромышленные товары, Украина заняла девять процентов рынка - это очень большая доля“, - подчеркнул он.

“У нас оборот импорта/экспорта более одного миллиарда гривен. У нас около 70% доля рынка. Это наше приоритетное направление развития“, - добавил Смелянский.

Напомним, с 1 января 2019 года Укрпочта отменит доплату за доставку отправлений в село. Стоимость посылок вообще не будет зависеть от места их отправления или получения.