За пропаганду ОРДЛО житель Запорожья может получить 5 лет тюрьмы

СБУ разоблачила местного жителя, который в соцсетях распространял антиукраинскую пропаганду.

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В Запорожье разоблачили антиукраинского Интернет-агитатора, который действовал в интересах страны-агрессора. Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Facebook.

Местный житель администрировал несколько групп, в том числе в запрещенных российских социальных сетях. “В них пропагандист распространял материалы антиукраинского характера, содержащие призывы к нарушению территориальной целостности Украины, свержения госвласти и конституционного строя“, - говорится в сообщении.

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Также злоумышленник занимался популяризацией “ЛНР“ и “ДНР“, оправдывал агрессию РФ против Украины и распространял информацию, которая дискредитирует украинскую армию и государственные правоохранительные органы.

Материалы он брал с российских пропагандистских ресурсов и сайтов сепаратистов. Квартиру злоумышленника обыскали в рамках уголовного производства по части 2 статьи 110 и части 1 статьи 436-1 УК (максимальная санкция - 5-10 лет за решеткой).

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У преступника было изъято техническое оборудование, которое использовалось для администрирования социальных сообществ. “Решается вопрос об объявлении подозрений в совершении преступления и избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия“, - отметило ведомство.

Напомним, ранее в СБУ сообщили о задержании журналистки Елены Бойко, которую РФ депортировала обратно в Украину.