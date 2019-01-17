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За пропаганду ОРДЛО житель Запорожья может получить 5 лет тюрьмы

Комментариев: 7
СБУ разоблачила местного жителя, который в соцсетях распространял антиукраинскую пропаганду.
СБУ разоблачила антиукраинского интернет-агитатора
СБУ разоблачила антиукраинского интернет-агитатора
facebook.com/SecurSerUkraine

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В Запорожье разоблачили антиукраинского Интернет-агитатора, который действовал в интересах страны-агрессора. Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Facebook.

Местный житель администрировал несколько групп, в том числе в запрещенных российских социальных сетях. “В них пропагандист распространял материалы антиукраинского характера, содержащие призывы к нарушению территориальной целостности Украины, свержения госвласти и конституционного строя“, - говорится в сообщении. 

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Также злоумышленник занимался популяризацией “ЛНР“ и “ДНР“, оправдывал агрессию РФ против Украины и распространял информацию, которая дискредитирует украинскую армию и государственные правоохранительные органы.

Материалы он брал с российских пропагандистских ресурсов и сайтов сепаратистов. Квартиру злоумышленника обыскали в рамках уголовного производства по части 2 статьи 110 и части 1 статьи 436-1 УК (максимальная санкция - 5-10 лет за решеткой).

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У преступника было изъято техническое оборудование, которое использовалось для администрирования социальных сообществ. “Решается вопрос об объявлении подозрений в совершении преступления и избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия“, - отметило ведомство.

Напомним, ранее в СБУ сообщили о задержании журналистки Елены Бойко, которую РФ депортировала обратно в Украину.

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Теги: СБУ, Запорожье, ОРДЛО, пропаганда, соцсети, РФ
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Комментариев (7)
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deadwest    17.01.2019, 13:34
Оценка:  -4
deadwest
СБУ я ссал на тебя, на твоих нациков и ублюдков. Вас никто не боиться. Сосать Woodbrother!
Woodbrother    17.01.2019, 13:20
Оценка:  0
Woodbrother
Прекрасно !
deadwest    17.01.2019, 13:29
Оценка:  -4
deadwest
Привет свинья
farfalle    17.01.2019, 13:51
Оценка:  -3
farfalle
Сам же скоро сядешь. Все стецвоины на учете. Сладко тебя пистить будут))
WTF2wtf    17.01.2019, 13:58
Оценка:  +1
WTF2wtf
Ты из россии будешь кого-то "пистить" в Укрине, бот?
А доктор знает?
WTF2wtf    17.01.2019, 13:59
Оценка:  +1
WTF2wtf
Вообще прикольно, когда российские упоротые боты обо всем судят по себе самим ...
WTF2wtf    17.01.2019, 13:59
Оценка:  0
WTF2wtf
Что прекрасного?
Такого говна хватает ...
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