Между Парубием и Новинским произошел конфликт в Раде

В Раде голосовали за законопроект о закреплении права религиозной общины менять конфессиональную принадлежность.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий назвал “нечистью“ председателя франкции Оппозиционного блока Вадима Новинского во время голосования за законопроект №4128-д о закреплении права религиозной общины менять конфессиональную принадлежность.

Об этом сообщают Українськi Новини.

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Перед голосованием депутат Новинский поднялся в президиум Рады и просил Парубия снять с рассмотрения законопроект №4128-д, который рассматривался в тот момент парламентом.

Новинский считает, что процедура принятия проходила с нарушением закона.

“Отойди от меня, нечисть! Отойди от меня!“, - сказал Андрей Парубий.

После ответа депутату Парубий объявил о переходе к голосованию и Новинский спустился с президиума.

Конфликт между Парубием и Новинским 0:00 / 01:45

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