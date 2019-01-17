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Между Парубием и Новинским произошел конфликт в Раде

Комментариев: 2
В Раде голосовали за законопроект о закреплении права религиозной общины менять конфессиональную принадлежность.
Парубий назвал Новинского “нечистью“
Парубий назвал Новинского “нечистью“
Скриншот из видео

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий назвал “нечистью“ председателя франкции Оппозиционного блока Вадима Новинского во время голосования за законопроект №4128-д о закреплении права религиозной общины менять конфессиональную принадлежность.

Об этом сообщают Українськi Новини.

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Перед голосованием депутат Новинский поднялся в президиум Рады и просил Парубия снять с рассмотрения законопроект №4128-д, который рассматривался в тот момент парламентом.

Новинский считает, что процедура принятия проходила с нарушением закона.

“Отойди от меня, нечисть! Отойди от меня!“, - сказал Андрей Парубий.

После ответа депутату Парубий объявил о переходе к голосованию и Новинский спустился с президиума.

Конфликт между Парубием и Новинским
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Как сообщалось 20 декабря, в ВР Береза подрался с Шуфричем, который сорвал плакат о Медведчуке.

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Теги: Рада, конфликт, депутат, Парубий, Новинский, спикер
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Комментариев (2)
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kapablankas    17.01.2019, 13:46
Оценка:  +1
kapablankas
Новинский далеко не ангел
но то что вытворяет Парубий с РЕГЛАМЕНТОМ - это высшей степени СВИНЯЧЕСТВО
kapablankas    17.01.2019, 13:45
Оценка:  +1
kapablankas
Парубий сделал из парламента СВИНАРНЮ
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