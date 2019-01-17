Между Парубием и Новинским произошел конфликт в Раде
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий назвал “нечистью“ председателя франкции Оппозиционного блока Вадима Новинского во время голосования за законопроект №4128-д о закреплении права религиозной общины менять конфессиональную принадлежность.
Об этом сообщают Українськi Новини.
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Перед голосованием депутат Новинский поднялся в президиум Рады и просил Парубия снять с рассмотрения законопроект №4128-д, который рассматривался в тот момент парламентом.
Новинский считает, что процедура принятия проходила с нарушением закона.
“Отойди от меня, нечисть! Отойди от меня!“, - сказал Андрей Парубий.
После ответа депутату Парубий объявил о переходе к голосованию и Новинский спустился с президиума.
Как сообщалось 20 декабря, в ВР Береза подрался с Шуфричем, который сорвал плакат о Медведчуке.
но то что вытворяет Парубий с РЕГЛАМЕНТОМ - это высшей степени СВИНЯЧЕСТВО