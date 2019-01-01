Facebook удалил российские страницы, писавшие об Украине

С удаленных страниц и аккаунтов булo потрачено около $ 135 000 на рекламу.

Выявлено, что две операции проводились из России depositphotos.com

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Социальная сеть Facebook заявила в четверг, что удалила 512 групп, страниц и аккаунтов, которые принимали участие в скоординированном недостоверном поведении на Facebook и Instagram.

Выявлено, что две операции проводились из России, одна из которых была активна в нескольких странах, а другая была специфической для Украины, сообщает компания.

Лица, стоящие за этими аккаунтами, в основном представляли себя украинцами скриншот

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“Мы не нашли никаких связей между этими операциями, но они использовали подобную тактику, создавая сеть аккаунтов, чтобы ввести в заблуждение других о том, кто они есть и что они делают“, - сказано в сообщении.

Лица, стоящие за этими аккаунтами, в основном представляли себя украинцами скриншот

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“Лица, стоящие за этими аккаунтами, в основном представляли себя украинцами, и они руководили различными фейковых аккаунтов, распространяя местные украинские новости на различные темы, такие как погода, протесты, НАТО и состояние здравоохранения в школах. Мы определили некоторое техническое совпадение с деятельностью, происходившей из России перед промежуточными выборами в США, в частности поведение, имевшее характеристики предыдущей деятельности Агентства интернет-исследований (IRA - российская “фабрика троллей“) “, - заявили в Facebook.

Лица, стоящие за этими аккаунтами, в основном представляли себя украинцами скриншот

В общем с удаленных страниц и аккаунтов булo потрачено около $ 135 000 на рекламу, которая оплачивалась в евро, рублях и долларах США.

Лица, стоящие за этими аккаунтами, в основном представляли себя украинцами скриншот

Напомним, 2018 год сказался на репутации компании Facebook не лучшим образом. Все началось еще весной, со скандала, в центре которого оказались социальная сеть и британская компания Cambridge Analytica.