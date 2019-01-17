Первая жалоба на арест украинских моряков уже подана
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В Лефортовский райсуд Москвы уже подана первая жалова на продление ареста украинских военнопленных моряков. Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Николай Полозов.
Он сообщил, что подал жалобу на постановление суда о продлении срока содержания под стражей капитана катера “Бердянск“ Дениса Гриценко.
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“Помимо жалобы, подано ходатайство об ознакомлении с протоколом судебного заседания“, - пишет защитник, отмечая, что сотрудник суда обещал ему протокол не ранее понедельника.
Напомним, ранее сообщалось, что всем 24 украинским военнопленным морякам продлили арест решением Лефортовского райсуда Москвы до 24-26 апреля. Заседания судов прошли в закрытом режиме.