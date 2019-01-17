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Первая жалоба на арест украинских моряков уже подана

Комментариев: 4
Протокол судебного заседания, на котором продлили арест капитану "Бердянска", смогут показать не раньше понедельника.
Полозов пожал жалобу на арест капитана "Бердянска"
Полозов пожал жалобу на арест капитана "Бердянска"
facebook.com/nikolay.polozov

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В Лефортовский райсуд Москвы уже подана первая жалова на продление ареста украинских военнопленных моряков. Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Николай Полозов.

Он сообщил, что подал жалобу на постановление суда о продлении срока содержания под стражей капитана катера “Бердянск“ Дениса Гриценко.

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“Помимо жалобы, подано ходатайство об ознакомлении с протоколом судебного заседания“, - пишет защитник, отмечая, что сотрудник суда обещал ему протокол не ранее понедельника.

Напомним, ранее сообщалось, что всем 24 украинским военнопленным морякам продлили арест решением Лефортовского райсуда Москвы до 24-26 апреля. Заседания судов прошли в закрытом режиме.

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Теги: суд, арест, моряки, жалоба, адвокат, Москва, СИЗО, военнопленные, украинцы
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Комментариев (4)
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Сеемма    17.01.2019, 13:59
Оценка:  0
Сеемма
Линия защиты не предполагает освобождение моряков. Она насчитана на максимальный тролинг России. Раз уж не утопили.
deadwest    17.01.2019, 13:38
Оценка:  +1
deadwest
Клоуны будут сидеть! Когда следующая лодка "поплывёт" (как говно) из Украины. Когда можно будет слушать визг терпил из самое сильной армии европы!
deadwest    17.01.2019, 13:39
Оценка:  0
deadwest
Вы смешны и жалки. Вы не войны, а тряпки. Ваша участь терпеть и попадать в котлы. Знайте место карлики.
Люблю_Украину    17.01.2019, 13:55
Оценка:  0
Люблю_Украину
такой скучный троллинг, тьфу на вас
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