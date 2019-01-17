Первая жалоба на арест украинских моряков уже подана

Протокол судебного заседания, на котором продлили арест капитану "Бердянска", смогут показать не раньше понедельника.

Читай также: МИД отреагировал на решение суда продлить арест украинским морякам

В Лефортовский райсуд Москвы уже подана первая жалова на продление ареста украинских военнопленных моряков. Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Николай Полозов.

Он сообщил, что подал жалобу на постановление суда о продлении срока содержания под стражей капитана катера “Бердянск“ Дениса Гриценко.

Читай также: В Москву прилетели дипломаты из США и ЕС, а в коридорах суда кричат "Слава Украине"

“Помимо жалобы, подано ходатайство об ознакомлении с протоколом судебного заседания“, - пишет защитник, отмечая, что сотрудник суда обещал ему протокол не ранее понедельника.

Напомним, ранее сообщалось, что всем 24 украинским военнопленным морякам продлили арест решением Лефортовского райсуда Москвы до 24-26 апреля. Заседания судов прошли в закрытом режиме.