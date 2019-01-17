ПЦУ или УПЦ МП: как общины смогут переходить в новую церковь

Парламент одобрил законопроект о порядке перехода общин из одной церкви в другую.

Верховная Рада Украины приняла законопроект, который определяет механизм смены религиозными общинами подчиненности.

За проголосовало 229 депутатов из 226 минимально необходимых.

Документ уточняет статью 8 закона о свободе совести и религиозных организациях. Она определяет статус религиозных общин в Украине и их право на смену юрисдикции.

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Эксперты считают, что такие изменения могут ускорить переход религиозных общин из УПЦ Московского патриархата о вновь созданную Православную церковь Украины (ПЦУ).

Представитель президента в парламенте Ирина Луценко 15 января заявила, что под юрисдикцию ПЦУ перешли около 70 приходов УПЦ Московского патриархата.

УПЦ (МП) выступает против законопроекта.

Глава юридического отдела УПЦ (МП) протоиерей Александр Бахов заявил, что законопроект “направлен исключительно на ликвидацию деятельности УПЦ (МП) путем рейдерского захвата ее имущества“.

Используемые в действующем законе формулировки достаточно размыты - прописано понятие религиозной общины и право на подчинение любым религиозным центрам.

Что касается права на смену юрисдикции, то речь шла о “свободном изменении подчиненности“.

При этом, отсутствует порядок такого перехода.

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Эксперты указывали, что такая формулировка является достаточно абстрактной и не дает четкого ответа, какой должна быть процедура перехода религиозной общины, как и каким числом принимается решение о переходе.

Согласно законопроекту, членство в религиозной общине является добровольным и определяется ее уставом. Община по своему усмотрению принимает новых и исключает существующих членов общины в порядке, установленном ее уставом.

Законопроект определяет, что изменение подчиненности религиозной общины происходит путем внесения изменений в ее устав.

Согласно закону, решение о смене подчиненности должно быть принято не менее чем двумя третями голосов от количества членов религиозной общины, необходимого для того, чтобы общее собрание считалось полномочным согласно его уставу. Такое решение подкрепляется подписями членов соответствующей религиозной общины, поддержавшими его.

В случае изменения своей подчиненности религиозная община сообщает об этом в Минкульт или в облгосадминистрацию, которые публикуют его на своем сайте.

Таким образом, если община из 1000 человек в уставе определит, что для проведения собрания необходимо присутствие более половины, то есть 501 человек, то для принятия решения о переходе потребуется поддержка 334 членов общины.

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Законопроект предусматривает также и вариант, когда не все члены религиозной общины поддержали переход из одной церкви в другую.

Часть общины, которая выступает против перехода, вправе образовать новую общину.

Но в таком случае им потребуется заключить новый договор о пользовании культовым зданием и имуществом с их владельцем.

В то же время часть общества, которая переходит к другой церкви, не имеет этого делать и продолжает пользоваться имуществом, которое было у нее раньше.

На период перехода вводится мораторий на отчуждение имущества религиозной общины.

Такие изменения могут ускорить переход религиозных общин от УПЦ Московского патриархата во вновь поместной Православной церкви Украины.

Ожидается, что через несколько лет более половины религиозных общин УПЦ МП могут перейти к поместной церкви.

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В то же время, УПЦ МП предполагает, что процесс перехода религиозных общин может сопровождаться силовым противостоянием и давлением.

“(Законопроект) фактически легализует рейдерство храмов под провластную религиозную организацию, непризнанную мировым православием, и к которой никто не хочет добровольно переходить“, - так ранее документ депутат от “Оппозиционного блока“ Александр Вилкул.

“Принятие этого законопроекта приведет к “каруселям“ псевдоправославных титушек, которые силой будут отбирать храмы“, - считает Вилкул.

Народный депутат Юрий Бойко , что “в настоящее время происходит наступление на каноническую Украинскую православную церковь“.

УПЦ МП ранее заявляла о давлении на нее со стороны правоохранительных органов Украины с целью перехода в поместную церковь.

УПЦ МП не признала объединительный собор 15 декабря 2018 года, на котором создали ПЦУ и назвала его раскольническим.

Ранее Порошенко рассказал об отношении к прихожанам УПЦ. МП Президент отметил, что насильно в новую автокефальную Православную церковь Украины никто никого тянуть не будет - ни власть, ни священники.



